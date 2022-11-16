Washington Times: возможности армии США не соответствуют стоящим перед ней вызовам

Администрация Джо Байдена не осознаёт серьёзности стоящих перед США вызовов в области безопасности, считает The Washington Times. Доказательством этого служат расходы на оборону: Белый дом продолжает вводить ограничения военного бюджета. Как отмечает издание, основное внимание в стратегии национальной безопасности уделено не Китаю, России или Ирану, а борьбе с изменениями климата.

27 октября 2022 года администрация Джо Байдена опубликовала стратегию национальной безопасности, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, в этом документе Китай был назван «постепенной угрозой» для США: подобная формулировка не подразумевает срочности.

Согласно новой стратегии, администрация Байдена считает главной угрозой для США вовсе не Китай, Россию, Иран или КНДР, а глобальное изменение климата, пишет The Washington Times. Отмечается, что вопрос климата упоминается в стратегии 63 раза, что значительно превышает число упоминаний Китая.

Глава Минобороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон рассматривает в качестве угрозы нынешнюю политику России, а также военные амбиции Китая, пишет The Washington Times. По словам Остина, администрация Байдена ясно воспринимает эти угрозы: однако затем Остин противоречил сам себе, отмечает издание: он заявил, что Пентагон рассчитывает достичь военного возрождения не раньше 2030 года, несмотря на наличие ясных угроз прямо сейчас.

Более того, трудно представить, как удастся осуществить даже такое запоздалое «возрождение», пишет The Washington Times. Оборонительные бюджеты, предложенные конгрессу администрацией Байдена, явно недостаточны. К примеру, бюджет на оборону на 2022 год не учёл необходимость минимального повышения на 3%, чтобы нивелировать эффект инфляции. Из-за бюджетных ограничений администрация приняла решение ограничить ресурсы на постройку новых кораблей, сократить армейские тренировки, сократить число самолётов-дозаправщиков, а также количество морпехов.

В своём нынешнем состоянии армия США лишь с натяжкой способна решать стоящие перед ней задачи, пишет The Washington Times. В это же время Китай продолжает модернизировать свои вооружённые силы: США будет трудно отреагировать на это из-за бюджетных ограничений. Как отмечает издание, на данный момент США имеют самый немногочисленный флот в своей истории начиная с 30-х годов и самые старые ВВС начиная с 1947 года.