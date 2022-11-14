Das Erste: «обозначить друг другу красные линии» — встреча с Си Цзиньпином станет для Байдена главным дипломатическим вызовом на Бали

На саммите G20 на Бали президент США Джо Байден планирует заняться укреплением единого фронта против России и подтвердить собственные претензии на лидерство в мире, пишет Das Erste. Осуществить эти намерения ему будет непросто. Однако столкнуться с главным дипломатическим вызовом ему предстоит ещё до начала саммита: в понедельник Байден проведёт первую личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Незадолго до отъезда из Вашингтона из уст президента США вырвалась классическая оговорка по Фрейду: «Тот факт, что мы победили». Джо Байден тут же исправил себя. Демократы не выиграли промежуточные выборы. Но результат оказался намного лучше, чем ожидалось, пишет Das Erste.

И поэтому Байден — по крайней мере, по его собственным словам, — отправляется в Азию, чтобы подтвердить претензии США на лидерство в мире. Претензии, которых ожидают и его коллеги, считает Байден: «Если завтра США уйдут с мировой арены, в мире многое изменится. Очень многое!»

Перед началом саммита Байдена ожидает, вероятно, самый большой дипломатический вызов на Бали: в понедельник он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первая личная встреча с китайским лидером с тех пор, как Байден вступил в должность президента.

Долгое время было неясно, возможна ли такая встреча вообще. Напряжённость в отношениях двух стран достигла своего пика за последние десятилетия. Китай возмущён визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в сентябре и запретами Байдена на экспорт полупроводников и полупроводниковых компонентов, в которых остро нуждается экономика Китая.

И наоборот, США глубоко обеспокоены стремлением Китая к глобальному экономическому, военному и технологическому лидерству, а также его отношением к меньшинствам и правам человека.

Но США не хотят конфликта с Китаем, они хотят честной конкуренции, подчеркнул Байден перед отъездом из Вашингтона. Скорее, он хотел бы, чтобы они с Си Цзиньпином «обозначили друг другу красные линии». «Чтобы он мог сказать, что отвечает важнейшим национальным интересам его страны. И понимал, что отвечает нашим. И если возникнет конфликт, обсудить, как мы можем его разрешить», — заявил Байден.

На саммите G20 Байдену не придётся размышлять над решением ещё одного «щекотливого вопроса»: как вести себя при встрече с Владимиром Путиным. Потому что, несмотря на приглашение из Индонезии, президент России решил отказаться от участия в саммите и направить туда только своего министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Однако конфликт на Украине и способ его разрешения останутся одним из главных вопросов в повестке дня саммита. И очень трудным для Байдена. Ещё и потому, что претензии США на лидерство больше не так просто воспринимаются во всём мире, говорит Чарльз Купчан, эксперт независимого Совета по международным отношениям.

«Тот факт, что большая часть мира не принимает чью-либо сторону в этом конфликте, является выражением его взглядов на будущее», — говорит Купчан. По его словам, страны с развивающейся экономикой не хотят делать ставку исключительно на Запад. При этом они также не хотят ставить исключительно на Китай. Вместо этого они будто бы говорят: «Мы сделаем один раз так, другой раз иначе. Мир стал более многополярным, и поэтому им намного труднее управлять».

Поэтому советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан снизил ожидания относительно создания «единого фронта против России». Он заявил, что на саммите США призовут «как можно больше стран-единомышленников» решительно выступить против действий России на Украине.

И Салливан «повторил мантру администрации Байдена» относительно возможных переговоров: «Решение только за Киевом», — передаёт Das Erste.