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Independent: на саммите G20 на Бали не будет традиционного общего фото

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На саммите «Большой двадцатки», который пройдёт на следующей неделе в Индонезии, не станут делать совместную групповую фотографию, пишет The Independent. Связано это с царящей геополитической напряжённостью из-за Украины, поясняет автор статьи.
Independent: на саммите G20 на Бали не будет традиционного общего фото
AP

Грядущая встреча «Большой двадцатки» на Бали пройдёт без общей групповой фотографии, пишет The Independent. Обычно такую фотографию со всеми участниками саммита делают, чтобы показать силу и единство группы. Но в этот раз от этой идеи индонезийские власти, похоже, отказались из-за геополитической напряжённости.

 
Это связывают с тем, что западные лидеры единодушно осудили Москву и они якобы не захотят быть на одной официальной фотографии с представителем России. При этом президент России Владимир Путин эту встречу пропустит: вместо него в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, напоминает автор статьи.
 
Ожидается, что на саммите будут много говорить про украинский конфликт и про его влияние на мировую экономику. Это первая столь масштабная встреча с февраля этого года. Президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить на мероприятии виртуально, хотя его страна не входит в «двадцатку».
 
В офисе британского премьер-министра говорят, что Риши Сунак использует это мероприятие, чтобы вместе с другими западными союзниками «противостоять» российским представителям по поводу Украины. Это будет одна из первых его поездок в качестве премьер-министра Великобритании.
 
Из-за царящих разногласий, в том числе по поводу Украины, нет уверенности в том, что странам удастся опубликовать традиционное совместное заявление по окончании саммита, пишет The Independent.

 

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источник
Independent Великобритания Европа
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