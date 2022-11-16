Insider: республиканцы смогли взять под контроль палату представителей в конгрессе США

Республиканцам нужно было дополнительно получить всего пять мест, чтобы взять под контроль палату представителей в конгрессе США — и предварительные результаты промежуточных выборов показывают, что им удалось выиграть, хотя и с гораздо меньшим большинством, чем они ожидали. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти может сменить Нэнси Пелоси на посту спикера в январе, однако это ещё не окончательное решение, сообщает The Insider.

В ночь выборов лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти сказал сторонникам Республиканской партии, что когда они проснутся на следующий день, то уже будут в большинстве, а нынешний спикер Нэнси Пелоси со своими сторонниками из числа демократов «будет в меньшинстве». Предварительные результаты показывают, что так и произошло, хотя это заняло больше времени, чем ожидалось, пишет The Insider.



Республиканцам нужно было получить дополнительно всего пять мест, чтобы оказаться в большинстве в палате представителей, поясняется в статье. И после затянувшегося ожидания Республиканская партия получила контроль над палатой представителей конгресса США во вторник, 15 ноября 2022 года.



Штаб-квартира Decision Desk ещё не объявила окончательных итогов нескольких предвыборных гонок. Однако согласно прогнозам, республиканцы получат лишь незначительное большинство в 118-м составе конгресса, сообщает The Insider.

Промежуточные выборы 2022 года стали первыми после перераспределения округов по итогам переписи населения США от 2020 года, говорится в статье. Новое распределение привело к тому, что шесть штатов: Орегон, Монтана, Техас, Колорадо, Флорида и Северная Каролина — получили дополнительные избирательные округа. В то время как другие семь штатов: Западная Вирджиния, Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Нью-Йорк, Калифорния и Иллинойс — лишились мест в конгрессе.



Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти во вторник был вновь переизбран своими коллегами на этот пост. Он также готов заменить Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей в январе, хотя это решение ещё не является окончательным, отмечается в статье.



В качестве плана того, как будет действовать Республиканская партия в палате представителей, Маккарти назвал доклад «Обязательство перед Америкой». Однако в этом скудном документе очень расплывчато освещены некоторые ключевые вопросы, с которыми законодатели столкнутся уже в ближайшие месяцы, подчёркивается в статье.



Во главе повестки дня, в частности, будет повышение потолка федерального долга США. Консерваторы пообещали использовать это голосование как рычаг, чтобы заставить администрацию Джо Байдена сократить расходы. Однако аналогичное противостояние во времена Барака Обамы привело к тому, что кредитные агентства понизили кредитный рейтинг федерального правительства, продемонстрировав, как угроза дефолта может иметь катастрофические экономические последствия, напоминает The Insider.



Кроме того, республиканцы в течение нескольких месяцев обещали, что будут настаивать на расследовании в отношении Хантера Байдена, а также в отношении обстоятельств хаотического вывода американского контингента из Афганистана и происхождения вируса COVID-19. Однако пока неясно, насколько они будут готовы к конфронтации по этим вопросам, после того как в результате промежуточных выборов набрали гораздо меньшее большинство, чем они ожидали, отмечается в статье.



Марджори Тейлор Грин из штата Джорджия, которая придерживается ультраправых позиций, также призвала палату представителей объявить Байдену импичмент. Маккарти до сих пор отвергал такой шаг, однако ряд консерваторов рассматривают импичмент как возмездие за две попытки объявить импичмент Трампу со стороны демократов, говорится в статье.



Маккарти также пообещал восстановить назначения в комитетах для Грин и ещё одного члена палаты представителей Пола Госара из Аризоны, которых они ранее лишились. В качестве «акта возмездия» Маккарти в ответ намерен освободить демократов Эрика Суолвелла, Адама Шиффа и Ильхана Омара от должностей в высших парламентских комитетах, сообщает The Insider.