France 2: «мишени для нападений» — работа госслужащих во Франции становится всё более опасным делом

Убийства госслужащих на рабочем месте становятся во Франции всё более распространённым явлением, передаёт France 2. Как сообщает телеканал, 17% чиновников заявляют, что сталкивались с агрессией во время исполнения служебных обязанностей. В связи с этим многие государственные учреждения усиливают меры безопасности, отмечается в репортаже.

Консультант службы занятости убита в январе 2021 года в Валансе. Несколькими месяцами ранее в департаменте Об умерла насильственной смертью сотрудница социальной службы. Госслужащие на передовой — их убивают во время исполнения служебных обязанностей. Это случается редко, но всё же чиновники остаются мишенью для нападений. По данным опроса, 17 процентов из них заявляют, что сталкивались с физическими нападениями. В больничном секторе эта цифра возрастает до 38 процентов. Инспектор налоговой службы, пожелавшая остаться неназванной, говорит, что неоднократно получала угрозы в ходе проверок.

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР: Со мной это случалось. Однажды один человек сказал мне, что хочет меня ударить, и сделал угрожающий жест. Он удержался, и этим всё закончилось. Позже он извинился. Но действительно, дело может дойти до рукоприкладства. Мы не думаем о том, что кто-то вытащит нож или оружие и будет стрелять. Нет, об этом не думаешь.

Из-за этих угроз с 2013 года, когда проведение инспекций стало опасным, сотрудники финансового ведомства могут запросить сопровождение для выездов.

АННА ГИЙОТ ВЕЛЬКЕ, генеральный секретарь профсоюза Solidaires Finances Publiques: Это может быть сопровождение со стороны начальника службы в случае возникновения трудностей. В других ситуациях сотрудников могут сопровождать сотрудники правоохранительных органов — жандармерии или полиции.

Госслужащие также могут воспользоваться юридической помощью, если они стали жертвами правонарушения на рабочем месте. Для этого работодатель систематически пишет заявления в правоохранительные органы.

ЛЮК ФАРРЕ, генеральный секретарь профсоюза UNSA Fonction Publique: Для нас это крайне важное событие. Мы называем это исправлением. Но нам хотелось бы, чтобы такие случаи предотвращались, чтобы насилия можно было избежать.

Некоторые государственные учреждения, к примеру, Служба занятости, уже объявили об усилении мер безопасности в 900 офисах.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2022 года.