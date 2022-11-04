Жительница Нью-Йорка: здесь становится всё опаснее в одиночку выходить на улицу

Ситуация в Нью-Йорк настолько вышла из-под контроля полиции, что находиться на улицах города в одиночку становится всё опаснее, пишет психотерапевт Памела Гарбер на страницах The Washington Time. Местные жители с детства привыкают «сливаться с толпой» или пристраиваться к незнакомцам, чтобы попытаться обезопасить себя от внезапных атак. Причём если раньше насилие на улицах ещё имело какую-то цель и объяснение, то сейчас жестокие преступления всё чаще совершаются даже днём без всяких внешних причин, что ещё больше пугает, подчёркивается в статье.

Никогда не ходите по Нью-Йорку в одиночестве, советует психотерапевт Памела Гарбер, которая с детства живёт в этом городе и проводит консультации по проблемам депрессии и повышенной тревожности, а также трижды участвовала в Нью-Йоркском марафоне. По её словам, очень важно находиться постоянно в компании других людей, даже если это будут посторонние, чтобы снизить риск внезапных агрессивных нападений, которые в последнее время резко участились, пишет The Washington Times.

Такая стратегия — слиться с другими прохожими, чтобы не выглядеть в глазах потенциального нападающего одинокой жертвой, уже давно и широко используется многими жителями Нью-Йорка, которые зачастую понимают друг друга без слов, поясняет автор: «Были моменты, когда мне даже не нужно было специально просить кого-то, чтобы скоординировать темп нашей ходьбы».



Однажды на улице мужчина, который находился неподалёку от Гарбер, начал внезапно странно жестикулировать и явно направился к ней. В этот момент другой незнакомый мужчина, который прогуливался с детской коляской, обменялся с ней понимающими взглядами — и начал идти с ней рядом, как будто бы они знают друг друга, пока они не дошли до следующего перекрёстка, где она поблагодарила его за помощь.



«В другой раз, после того как некто начал настойчиво подбираться слишком близко к моему кошельку, я просто пошла рядом с весёлой и болтливой парочкой, направлявшейся в ресторан на семейное торжество», — пишет автор. А совсем недавно при пересечении Третьей авеню Гарбер пришлось столкнуться почти вплотную с группой явно рассерженных и взволнованных мужчин, которые говорили всё громче и громче.



Чтобы не привлекать их внимания и избежать нежелательной встречи, она попыталась вступить в разговор с другим незнакомцем, который стоял на углу 54-й улицы и явно не хотел поддерживать с ней разговор. «Можно я просто поговорю с тобой и постою рядом минутку?» — попросила она от отчаяния, поскольку ей стало по-настоящему страшно.