Жительница Нью-Йорка: здесь становится всё опаснее в одиночку выходить на улицу
Никогда не ходите по Нью-Йорку в одиночестве, советует психотерапевт Памела Гарбер, которая с детства живёт в этом городе и проводит консультации по проблемам депрессии и повышенной тревожности, а также трижды участвовала в Нью-Йоркском марафоне. По её словам, очень важно находиться постоянно в компании других людей, даже если это будут посторонние, чтобы снизить риск внезапных агрессивных нападений, которые в последнее время резко участились, пишет The Washington Times.
«В другой раз, после того как некто начал настойчиво подбираться слишком близко к моему кошельку, я просто пошла рядом с весёлой и болтливой парочкой, направлявшейся в ресторан на семейное торжество», — пишет автор. А совсем недавно при пересечении Третьей авеню Гарбер пришлось столкнуться почти вплотную с группой явно рассерженных и взволнованных мужчин, которые говорили всё громче и громче.
Чтобы не привлекать их внимания и избежать нежелательной встречи, она попыталась вступить в разговор с другим незнакомцем, который стоял на углу 54-й улицы и явно не хотел поддерживать с ней разговор. «Можно я просто поговорю с тобой и постою рядом минутку?» — попросила она от отчаяния, поскольку ей стало по-настоящему страшно.
«Моё когнитивное состояние было сфокусировано на реальности, что в этот момент в этом городе, который я так люблю, любой человек может сделать что угодно в отношении кого угодно и при этом не понесёт для себя никаких серьёзных последствий — а единственные, кто будет переживать последствия нападений, это его жертва и общество. Я уже узнала это из своего собственного опыта, а также из общего опыта клиентов в моей терапевтической практике», — поясняет Гарбер.
По её мнению, ситуация с безопасностью в Нью-Йорке практически вышла из-под контроля, и его жителям надо привыкать никогда не ходить по улицам города в одиночку. Причём если в прежние времена жестокие преступления совершались целенаправленно, а не случайно, и имели хоть какую-то логику, то теперь ситуация изменилась.
Раньше большинство нападений было связано с тем, что кто-то, например, необдуманно появлялся в дорогих украшениях в «плохом» районе города, ещё и в позднее время или в слишком привлекающей внимание одежде, либо своим поведением провоцировал нежелательную реакцию местной публики. Но теперь единственное, что объединяет трагические инциденты прошлых лет и недавние громкие нападения, — это тот факт, что жертва чаще всего находилась в одиночестве, подчёркивается в статье.
Например, в минувшие выходные сотрудник Goldman Sachs был убит во время ничем не примечательной воскресной поездки на поезде, по дороге на бранч с друзьями. Днём в субботу в Лексингтоне, чуть в стороне от многолюдной 63-й улицы, неизвестные избили беременную женщину. Ещё одна женщина была недавно избита в Нью-Йорке на платформе метро, где она ждала поезда после ничем не выделяющегося рабочего дня.
И это всего лишь пара примеров вспышек беспричинного насилия, подчёркивает автор: «При этом не было никакой явной «провокации», которую можно было бы выделить, а затем исключить из этого «уравнения». Нельзя выделить какое-то конкретное поведение, которое нужно ограничить, или одежду, на которую нужно обратить внимание, нет какого-то времени суток, которое могло бы обеспечить гарантию безопасности».
Как и многие дети в Нью-Йорке, Гарбер в детстве мечтала о том, чтобы обстановка вокруг неё была похожа на безмятежный заснеженный пейзаж, переливающийся мерцающими зелёными и красными огоньками, который можно увидеть в появляющихся на полках магазинов к Рождеству стеклянных праздничных шарах, внутри которых кружатся искусственные снежинки. Но теперь эта мечта преобразовалась в желание, чтобы жители этого города осознали опасность ходить по улицам в одиночку и стали проявлять больше солидарности и взаимопомощи.
«Вместо «зефирного» инея и мерцающих зелёных и красных огней, давайте вместе поделимся идеей доступного единства», — призывает автор. И хотя подобная стратегия, направленная на то, чтобы слиться с толпой или оказать помощь незнакомым людям, может вступить в противоречие с массовой тенденцией изолироваться, это будет способствовать самозащите, особенно в комбинации с альтруизмом, говорится в статье.
Конечно, практически невозможно с точностью оценить, насколько именно такой метод способен предотвратить и сократить количество атак в Нью-Йорке. Но бесспорно, если горожане будут ходить в компании, они помогут друг другу не оставаться наедине перед лицом возможной угрозы, подчёркивает автор. И по мнению Гарбер, именно такая стратегия могла бы помочь нью-йоркцам реализовать детскую мечту о безопасном окружении.
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