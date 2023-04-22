Politico: европейских чиновников раскритиковали из-за путешествий за счёт спонсоров

В Европейскую комиссию поступает всё больше призывов разъяснить, как часто её чиновники совершают путешествия, финансируемые лоббистами и различными компаниями, пишет Politico. В ходе журналистского расследования выяснилось, что сотрудники лишь одного отдела по вопросам конкуренции за год осуществили полторы сотни таких поездок, которые полностью или частично оплачивались третьими лицами, отмечается в статье.

Депутаты Европарламента раскритиковали чиновников из Европейской комиссии после того, как журналисты Politico обнаружили, что представители лишь одного из её департаментов совершили за прошлый год десятки бесплатных поездок за счёт спонсоров. Эта информация вызвала новую волну возмущения после предыдущих скандалов, связанных с обвинениями в коррупции и конфликтами интересов, отмечается в статье.



В Европейскую комиссию поступает всё больше призывов разъяснить, как часто её чиновники путешествовали за счёт лоббистов и различных компаний, после того как в ответ на запрос журналистов Politico были предоставлены официальные документы, свидетельствующие, что в прошлом году представители департамента по вопросам конкуренции совершили 150 поездок, которые «полностью или частично оплачивались третьими лицами», сообщается в статье.



При этом 23 поездки, как выяснилось, финансировались юридическими фирмами, консалтинговыми компаниями и отраслевыми группами. И это вызывает серьёзные опасения в отношении того, что между отраслевыми лоббистами и официальными лицами ЕС, которые несут ответственность за нормы и правила, регулирующие деятельность крупнейших компаний мира и заключение самых масштабных контрактов, возникают чересчур близкие связи, подчёркивается в статье.



«Это прискорбно», — заявил в интервью Politico евродепутат от Германии Рене Репаси. По его мнению, существует риск того, что европейские чиновники могут совершать поездки, оплачиваемые за счёт фирм, связанных с другими компаниями, деятельность которых расследует Еврокомиссия. И это вызывает сомнения в беспристрастности сотрудников антимонопольного подразделения Еврокомиссии, известного как DG Competition, подчеркнул Репаси.



Публикация новой информации о спонсорских поездках усиливает давление на основные институты Европейского союза, которые и так уже пытаются восстановить свою репутацию после серии скандалов, связанных с обвинениями в коррупции и конфликтами интересов, отмечается в статье. В частности, в прошлом месяце Еврокомиссия ужесточила свои собственные правила в отношении дорожных расходов после того, как Politico сообщил, что бывший глава транспортного отдела ЕС Хенрик Хололей бесплатно путешествовал в Катар.



Согласно новым правилам, европейские чиновники больше не могут соглашаться на поездки или проживание за счёт спонсоров, за исключением тех случаев, когда их приезд оплачивают университеты, правительства стран Евросоюза или крупные международные организации, такие как Организация Объединённых Наций или G20. В Европейском парламенте действуют более чёткие правила: евродепутаты должны публично отчитаться в случае, если их проезд, проживание и расходы были оплачены третьими лицами, до конца месяца, следующего за поездкой, поясняется в статье.



«Я не знаю, как они вообще когда-либо считали это хорошей идеей. Если дело Хололея теперь приведёт к изменению прежней практики в Еврокомиссии, это самое подходящее время», — заявил в интервью Politico евродепутат Даниэль Фройнд, представляющий немецких зелёных, который активно занимается вопросами открытости в Брюсселе.



Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что исполнительный директор ЕС «рассмотрит» все случаи за прошлый год, когда европейские чиновники совершали поездки, оплаченные за счёт юридических фирм и отраслевых групп. «Нам необходимо установить факты», — пояснила она в интервью Politico после еженедельного заседания Еврокомиссии в Страсбурге.



Но, по мнению Вестагер, ещё «слишком рано» говорить о том, будут ли новые правила, введённые после скандала в отношении Хололея, ограничивать возможности чиновников путешествовать. «Я думаю, очень важно, чтобы мы не душили нашу работу, потому что каждая наша миссия оправданна. Вы путешествуете не ради удовольствия, когда это рабочая поездка», — также подчеркнула она.



В то же время другие говорят, что последствия новых ограничений уже очевидны, сообщается в статье. Несколько официальных лиц заявили в беседе с корреспондентом Politico, что им уже пришлось отказаться от участия в некоторых конференциях или участвовать в них удалённо из-за ограниченного бюджета Еврокомиссии.



В свою очередь, представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что оплачиваемые поездки осуществлялись «с учётом информационно-просветительских целей», что позволяло сосредоточить бюджет департамента на других миссиях, связанных с расследованиями. По её словам, выступления на конференциях, чтение лекций и участие в научных дискуссиях «всегда были важной частью информационно-пропагандистской деятельности DG Competition» и эту деятельность необходимо продолжать.



С другой стороны, Еврокомиссия в настоящее время также стремится внести свой вклад в сокращение выбросов в атмосферу. Поэтому она призывает своих сотрудников сократить общее количество поездок и принимать участие в мероприятиях удалённо по видеосвязи, где это возможно, пояснила Подеста.



Скандал вокруг оплачиваемых спонсорами поездок для сотрудников влиятельного департамента ЕС по конкуренции может быть особенно чувствительным, учитывая, какую важную роль он играет в утверждении сделок на миллиарды долларов и проведении расследований в отношении некоторых из крупнейших компаний мира, подчёркивается в статье. Ранее уже поднимался вопрос о том, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники по вопросам конкуренции затем переходят на работу в юридические фирмы или консалтинговые компании.



Возможность оплачивать ужины, различные покупки и поездки для чиновников — это один из козырей, которыми пользуются представители промышленных лобби, заявила в интервью Politico Вики Канн из группы Corporate Europe Observatory, которая занимается вопросами открытости и доступной отчётности. По её мнению, именно различные юридические фирмы, консалтинговые и отраслевые группы делают ставку на то, чтобы привлекать на свою сторону и нанимать на работу европейских чиновников из DG Competition, сообщается в статье.