ZDF: «Последнее поколение» пытается парализовать движение в Берлине, перекрывая улицы

Группа климатических активистов «Последнее поколение» объявила, что с понедельника будет перекрывать улицы и дороги в Берлине и планирует полностью парализовать движение в городе. Как сообщает немецкий телеканал ZDF, сроки проведения акции не ограничены, однако в столице Германии будет задействовано до 500 полицейских для предотвращения блокировки улиц. Тем не менее часть из них активистам удалось перекрыть уже утром в понедельник.

Как и было объявлено ранее, утром в понедельник, группа климатических активистов «Последнее поколение» перекрыла движение в Берлине, заблокировав несколько улиц, сообщает немецкий телеканал ZDF.

По словам представителя полиции, первыми были перекрыты Эрнст-Ройтер-плац и Харденбергштрассе в Шарлоттенбурге, где заблокировались семь и пять климатических активистов соответственно. Чуть позже полиция сообщила о более чем 20 акциях в городе.

Климатическая группа объявила, что попытается парализовать всю столицу с понедельника и в последующие дни. Они заявили: «Мы больше не согласны с тем, что это правительство не соблюдает нашу конституцию. Мы больше не можем мириться с тем, что у правительства нет плана по прекращению уничтожения наших средств к существованию. Мы сопротивляемся!».

Как отмечает ZDF, акции не ограничены во времени. Они закончатся только тогда, когда требования будут выполнены. По данным берлинской полиции, в городе будет задействовано до 500 полицейских для предотвращения блокирования улиц или для его быстрого прекращения.

В понедельник утром, по данным полиции, активисты перекрыли несколько улиц в районах Пренцлауэр Берг, Панков, Темпельхоф-Шёнеберг и на городской автостраде A100 на Констанцерштрассе.

Лидер партии зелёных в бундестаге Бритта Хассельманн сомневается в полезности подобных акций протеста. В целях защиты климата важно «прояснить, как мы можем привлечь как можно больше людей», отметила Хассельманн в утренней программе новостей ARD.

Блокады дорог и улиц «непродуктивны», когда речь идёт о «расширении социального большинства, чтобы сделать больше для защиты климата», считает политик. По её мнению, роль зелёных в правительстве заключается в том, чтобы «обеспечить парламентское большинство для нашего дела». Как пояснила Хассельманн, «это то, чем зелёные занимаются каждый день в парламенте».

Группа «Последнее поколение» жалуется на отсутствие защиты климата и требует создания совета общества с привлечёнными членами. Она также требует от политиков плана по достижению цели в 1,5 С°, которая заключается в предотвращении наихудших последствий глобального потепления, поясняет немецкий телеканал ZDF.