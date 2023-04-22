«Планета Земля не прошла медосмотр»: CNN — о новом докладе метеорологов ООН

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в пятницу опубликовала свой ежегодный Доклад о состоянии мирового климата, передаёт CNN. Как пишет сайт канала, эксперты ВМО заключили, что 2022-й стал для планеты годом климатических крайностей: рекорды обновили целый ряд климатических рекордов. Между тем, как предупреждают специалисты, ситуация с климатом почти наверняка продолжит усугубляться.

Усугубляющийся климатический кризис в 2022 году нанёс планете тяжёлый удар который ощущался повсюду — «от горных вершин до глубин океана», пишет сайт CNN. По информации канала, к такому выводу пришли эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) в своём ежегодном Докладе о состоянии мирового климата.

Как отмечает корреспондент CNN, данный доклад, нынешняя версия которого была опубликована в пятницу накануне Дня Земли, по существу представляет собой «медосмотр для всей планеты»: анализируя ряд мировых климатических показателей, в число которых входит уровень загрязнения окружающей среды вызывающими потепление веществами, скорость повышения уровня моря и средняя температура воды в мировом океане, специалисты ВМО определяют, как Земля реагирует на изменения климата, и чем последние оборачиваются для природы и человека.

В этом году выводы экспертов получились весьма жёсткими, констатирует журналист CNN. «2022-й стал для планеты годом крайностей — и это лишь закрепляет ту тенденцию, которая сложилась в минувшие годы», — подчеркнул в интервью каналу глава Отдела обслуживания в областях мониторинга климата и политики ВМО Омар Баддур.

По информации CNN, в ВМО установили, что в 2022-м году был побит целый ряд климатических рекордов — и в этом году многие из них либо уже были, либо вот-вот будут обновлены. Так, мировой океан разогрелся до максимальной температуры за всю историю, а почти 60% его объёма перенесли как минимум один период аномальной жары; уровень моря из-за таяния ледников поднялся до наивысшей точки за всю историю наблюдений; площадь ледяного покрова Антарктиды сократилась до 1,92 млн кв.км, что на момент публикации доклада стало минимальным значением с начала наблюдений — и она уже успела сократиться ещё сильнее; а уровень загрязнения окружающей среды веществами, имеющими эффект потепления, включая метан и диоксид углерода, также достиг рекордных показателей ещё в 2021-м — ближайшем году, за который имеются общемировые данные, перечисляет журналист CNN.

В докладе ВМО отмечается, что хотя данные показатели являются важными индикаторами общего состояния планеты, гораздо более ощутимыми для людей последствиями климатических изменений стали аномальные погодные явления, которые на протяжении минувшего года регистрировались по всему миру, говорится в материале CNN.

Китаю в 2022 году пришлось пережить самую масштабную и длительную засуху за всю историю наблюдений, пишет сайт канала. Кроме того, засуха ударила и по Восточной Африке, в результате чего к январю нынешнего года в Эфиопии, Кении и Сомали с острым отсутствием продовольственной безопасности столкнулись 20 млн человек. Периоды засухи также наблюдались во многих западных и южных штатах США, а мощнейшая аномальная жара в Европе, по некоторым оценкам, стала причиной 15 тыс. избыточных случаев смерти.

Рекордные осадки погрузили под воду значительную часть территории Пакистана: из-за масштабных наводнений погибли более 1700 жителей страны, а почти 8 млн стали беженцами. Ущерб, нанесённый катаклизмом пакистанской экономике, оценивается в $30 млрд, отмечает корреспондент CNN.

Между тем, по всем признакам 2022 год не станет аномалией — ведь средняя температура планеты продолжает расти: последние восемь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, даже несмотря на эффект климатического феномена «Ла-Нинья», который обычно снижает мировую температуру, подчёркивает журналист. В прошлом году превышение средней температуры на Земле над показателями доиндустриальной эпохи составило около 1,15 градусов Цельсия — и мир продолжает двигаться к порогу в 1,5 градуса, предупреждает автор.

Поскольку по прогнозам экспертов в этом году «Ла-Нинью» сменит феномен «Эль-Ниньо», который приводит к потеплению, учёные опасаются, что в 2023 и 2024 годах обновления климатических рекордов продолжатся. Как подчеркнул в беседе с CNN Омар Баддур, самым жарким годом в истории стал 2016-й — и это стало результатом особенно сильного «Эль-Ниньо» в сочетании с климатическими изменениями. «Побитие этого рекорда — лишь вопрос времени», — приводит канал его слова.