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ABC News: «ничего подобного не было последние сто лет» — уровень мирового океана растёт значительно быстрее, чем предполагали

Материал представлен в переводе ИноТВ
По данным последнего исследования, уровень моря растёт очень быстрыми темпами. Этот процесс постоянно ускоряется с 2010 года. Больше всего это заметно в районе Мексиканского залива, однако эффект распространяется и на остальную планету. Так, в результате подобных изменений ураганы становятся значительно мощнее, отмечает АВС News.
По данным нового исследования, уровень мирового океана растёт на юге . Причём этот процесс быстро разгоняется с 2010 года. Это означает, что десятки миллионов человек живут на пути будущих наводнений. 
 
СЁНКЕ ДАНГЕНДОРФ, доцент Тулейнского университета: Мы не наблюдали ничего подобного за последние сто лет! 
 
Соавтор этого исследования утверждает, что уровень моря вдоль юго-восточного побережья и Мексиканского залива растёт такими беспрецедентными темпами, каких не было уже 120 лет. Только за период с 2010 года он вырос на пять дюймов (12,7 см. — ИноТВ) — а это почти вдвое больше средних показателей на планете. 
 
СЁНКЕ ДАНГЕНДОРФ, доцент Тулейнского университета: Уровень моря растёт не только вдоль побережья, он переходит дальше в Сеэверную Атлантику и Карибское море.
 
В повышении уровня моря отчасти виноваты люди из-за парниковых газов и аэрозолей. 
 
СЁНКЕ ДАНГЕНДОРФ, доцент Тулейнского университета: Мы можем приписать примерно 40 процентов этого ускорения антропогенному изменению климата. Но 60 процентов — это естественная изменчивость климата. Сдвиги вверх и вниз происходят всегда. 
 
Учёные отмечают, что в последние годы ураганы стали значительно мощнее из-за более высокого уровня моря и штормовых волн. Это можно отнести, например, к урагану «Майкл» в 2018 году. 
 
ОЧЕВИДЕЦ УРАГАНА: Это очень травматично. Я не могу ни есть, ни спать. Это не укладывается в голове. 
 
Ураган «Майкл» обрушился на Панхендл во Флориде, когда ему дали пятую категорию. А в прошлом году ураган «Иен» унёс жизни более 100 жителей Флориды. 
 
ПОСТРАДАВШАЯ ОТ УРАГАНА: У меня нет дома, я не знаю, куда идти, где мне жить. 
 
Учёные продолжают предупреждать, что нам надо переходить на чистую энергию. Но нам также надо адаптироваться к более высокому уровню моря, потому что, по их словам, скорее всего, мы не заметим полное воздействие сегодняшних изменений ещё несколько поколений. 
 
Дата выхода в эфир 11 апреля 2023 года. 
 
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источник
ABC News США Северная Америка
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