CNN: огромное скопление саргассовых водорослей создаёт катастрофические проблемы для экологии и туризма в Карибском регионе

Огромный шар из водорослей, видимый из космоса, направляется к берегам США, сообщает CNN. По словам океанолога Брайана Ле Пойнта, эти водоросли уже вызывают огромные проблемы в Карибском бассейне, где их выбрасывает на берег слоем в пять футов глубиной. Ле Пойнт отметил, что такие саргассовы водоросли вредны для морских растений, а также и для здоровья человека.

В Атлантическом океане водоросль выросла до огромных размеров и вызвала тревогу у учёных. Исследователи заявляют, что в этом году саргассовы водоросли цветут гораздо активнее, чем раньше, и примерно в два раза шире континентальной части США. Учёные беспокоятся о влиянии на окружающую среду и здоровье людей: водоросль внедряется в прибрежную экосистему и покрывает пляжи в Карибском бассейне и Мексиканском заливе. Исследователи выяснили, что причинами такого массового цветения водорослей послужили деятельность человека и изменения климата.

Брайан Ле Пойнт – научный сотрудник океанографического института в Атлантическом университете Флориды. Он выходит со мной на связь из форта Пирс во Флориде. Рады вас видеть!

БРАЙАН ЛЕ ПОЙНТ: Спасибо за приглашение!

Итак, огромный шар водорослей, простирающийся на 500 миль направляется прямо к берегам Мексиканского залива - настолько огромный, что его можно увидеть из космоса! Когда, как вы ожидаете, он достигнет берега и что может означать для весенних каникул и, конечно, будущего летнего отдыха?

БРАЙАН ЛЕ ПОЙНТ: Так называемый «шар» водорослей – это саргассовы водоросли, которые плавают в Атлантическом океане. Это то, что мы называем «Большим атлантическим поясом Саргассового моря». Эти саргассовы водоросли двигаются на запад и в последующие месяцы продолжат двигаться по Карибскому морю, затем в Мексиканский залив и в район Южной Флориды. Обычно пик сезона водорослей во Флориде приходится на середину лета – обычно в июле.

Да, думаю, я как-то была там, когда они приплыли. Так почему же на этот раз мы говорим о таком огромном шаре водорослей? В чём причины его появления и насколько большую угрозу он представляет для жителей и морских обитателей?

БРАЙАН ЛЕ ПОЙНТ: Этот год необычный: резкий рост объёма саргассовых водорослей в Большом атлантическом саргассовом поясе начался рано. Объём удвоился за период с декабря по январь, то есть, по сути, за один месяц. В январе он был больше чем когда-либо с 2011 года, когда в этом регионе впервые началось распространение нового саргассового поля. Так что это совершенно новый океанографический феномен.

Раньше саргассы находились в Саргассовом море к северу, в центральной части Атлантического океана. И они циркулировали в течениях вокруг этого района, а также между Карибским морем и Мексиканским заливом. Так что это совершенно новое явление. И это источник саргассовых водорослей, которые вызывают большие проблемы, даже катастрофические проблемы для туризма в Карибском регионе, где их выбрасывает на пляжи слоем глубиной до пяти-шести футов. На прошлой неделе в Барбадосе сообщили, что им нужно 1600 мусоровозов в день, для того чтобы очистить пляжи от водорослей, и сделать их снова доступными для туристов.

Кроме того, водорослей так много, что они, фактически, высасывают из воды кислород, создавая то, что мы называем «мёртвыми зонами». Эти места традиционно являются зонами разведения для рыболовецких промыслов, но в условиях выкачивания кислорода они будут потеряны. Кроме того, эти водоросли вредны для морских растений и коралловых рифов, а также и для здоровья людей, потому что в процессе гниения они испускают токсичный водородный сернистый газ. Эти водоросли имеют высокую концентрацию мышьяка. Поэтому нужно быть очень осторожным в процессе очистки пляжей, а также при намерении использовать саргассы для удобрений и прочих полезных вещей.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир: 15 марта 2023 года