ABC News: паводки в Калифорнии и снегопады на востоке — на побережья США обрушились мощные циклоны

Экстремальные погодные условия одновременно сложились на западе и востоке Соединённых Штатов, передаёт ABC News. Пока в Калифорнии, где действует режим ЧС, продолжаются паводки, которые уже привели к человеческим жертвам, на Восточное побережье надвигается отдельный циклон, приносящий с собой снегопады.

На западные регионы страны прямо сейчас обрушивается мощный циклон, который может оказаться смертельно опасным — власти уже расследуют несколько случаев гибели людей. При этом циклон снова пройдёт через всю страну. Ситуация на сегодня такова: перекрыты отдельные участки одной из крупных автомагистралей, есть угроза обрушения крыш, а один склад уже начал рушиться.

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение. На ваших экранах — кадры со спутника, на которых запечатлён огромный циклон; со стороны Тихого океана идёт так называемая атмосферная река, которая обрушивается прямо на Западное побережье.

В отдельных районах Северной Калифорнии во время бури выпало несколько футов снежных осадков. Напомним: многие населённые пункты там в последние недели пережили несколько бурь и до сих пор пытаются «откопаться» — а сегодня к ним пришло такое: на обледневших дорогах заносит автомобили, местами заблокирована трасса 5.

В округе Санта-Круз объявлена угроза наводнения: сотрудники управления шерифа обходят дома, призывая людей эвакуироваться. А в городке Сокел внезапный паводок уже частично размыл главную улицу.

Тем временем в городе Окленд власти начали расследование, дабы установить, обрушилась ли крыша вот этого склада из-за погодных условий. В данном случае без жертв не обошлось.

Мы продолжаем следить за всеми этими событиями. А на северо-востоке страны сегодня идёт снег — и завтра ситуация не изменится.

За всем этим мы следим — и начнём мы с репортажа нашего старшего метеоролога Роба Марсиано, который сегодня находится в Калифорнии.

В Калифорнии сегодня объявлено чрезвычайное положение — на населённые пункты штата обрушились мощные паводки, и местные администрации начинают эвакуационные мероприятия. Жители многих округов по всему штату измождены: они уже несколько дней вынуждены переносить экстремальные погодные условия. По данным СМИ, из-за непогоды погибло ещё два челвека.

Очередная буря — так называемая атмосферная река — обрушивает на Калифорнию ветра и ливни.

ОЧЕВИДЕЦ: Посмотрите, какое мощное течение.

Чиновники предупреждают о том, что в городке Спрингвилл, что в Калифорнийской долине, сложилась чрезвычайная ситуация из-за опасных для жизни паводков.

В округе Санта-Круз сотрудники управления шерифа под мощным ливнем обходят посреди ночи жилища, призывая всех, кто живёт в этом районе города Элтон, эвакуироваться.

В Южной Калифорнии паводковые воды размыли дорогу, из-за чего уехать теперь не могут до 700 местных жителей.





НИК МАЛЕТА, местный житель: Я здесь всю жизнь живу — и ни разу ещё не видел, чтобы вода просто пробивала дорогу насквозь. Безумие какое-то.

Власти города Окленд начали расследование, дабы установить, имеют ли погодные условия отношение к инциденту с этим складом, крыша которого ночью обрушилась. В результате обрушения погиб один человек, а ещё один получил травмы.

Из-за наводнений оказалась заблокированной часть трассы 580.

ДИКТОР: Только взгляните — затопило практически всё дорожное полотно. Пробки растянулись на целые мили.

На Оровиллской плотине к северу от Сакраменто впервые почти за четыре года открыли водосброс.

РОБ МАРСИАНО, старший метеоролог ABC News: А с какой скоростью вода сейчас выливается из водохранилища?

ТЕД КРЭДДОК, замдиректора Управления водохозяйства штата Калифорния: В данный момент мы сбрасываем восемь тысяч кубических футов воды в секунду. Один кубический фут по объёму примерно равен баскетбольному мячу — и вот, мы сбрасываем восемь тысяч таких мячей в секунду.

«Атмосферная река» принесла снежные осадки даже в места, расположенные повыше над уровнем моря — и ездить по дорогам стало теперь опасно: вот автомобиль заносит на трассе 5 в районе горы Шаста.

Наш корреспондент Мола Ленги отправился в город Саут-Лейк-Тахо, где власти предупреждают об угрозе обрушения крыш.

МОЛА ЛЕНГИ, корреспондент ABC News: Такое сочетание снега и дождя — феномен крайне опасный: как видите, на этой крыше скопилось шесть-семь футов снега, создавая серьёзную нагрузку, — а теперь весь этот снег впитывает в себя дождевую воду, из-за чего нагрузка увеличивается ещё больше. В результате возникает всё более серьёзный риск того, что либо крыша обрушится, либо весь этот снег сойдёт лавиной вниз кому-нибудь на голову.

А в Южной Калифорнии идёт расследование в связи с гибелью 13 жителей округа Сан-Бернардино под снежными завалами. В управлении шерифа заявляют, что будут ждать официального заключения коронера о причинах смерти. Здесь действует отдельный циклон, который сейчас движется от Великих озёр на северо-восток, неся с собой мощные снегопады.

А мы выходим на прямую связь с Робом Марсиано — он сейчас находится на той самой Оровиллской плотине. Как вы нам рассказали, Роб, калифорнийские чиновники, разумеется, пристально следят за уровнем воды. За вами творится просто удивительное — даже крохотную радугу видно. Вы сегодня следите за двумя разными бурями — и, как я понимаю, сперва расскажете о том, что вы наблюдаете сами на западе.

РОБ МАРСИАНО: Знаете, Дэвид, наблюдать за тем, как вся эта вода уходит из водохранилища, конечно, здорово, но ведь тем временем так много калифорнийцев сейчас страдают от внезапных паводков. Режим ЧС из-за опасности наводнений уже действует, но теперь его продлили до конца воскресенья, потому что завтра ожидается ещё один циклон.





«Атмосферная река» сейчас сползает вниз по Южной Калифорнии; там — по-прежнему ветер с порывами 60—80 миль в час, мощные ливни, селевые потоки и, конечно, обрушения крыш. Далее она пересекает горы, неся с собой снег: в северных районах Среднего Запада уже объявлено предупреждение о снежном буране, а к вечеру субботы осадки доберутся и до Великих озёр.





А пока этот циклон уходит, на северо-восток страны приходит следующий. Пока там сплошной дождь в районе трассы 95, но после того, как циклон сегодня ночью подберётся поближе и в итоге пройдёт над штатом Нью-Йорк, завтра получится область холодного воздуха, которая превратит дождь в снег. Вдоль 95-й, в том числе и в Нью-Йорке, ожидается несколько дюймов снежных осадков. В общем, сегодня большие бури бушуют на обоих побережьях страны. Дэвид?

А у вас за спиной всё-таки удивительное зрелище, Роб. Большое вам спасибо за репортаж.

Дата выхода в эфир 11 марта 2023 года.