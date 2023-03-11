ABC News: паводки в Калифорнии и снегопады на востоке — на побережья США обрушились мощные циклоны

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Aftonbladet: шведов призвали заранее подготовить 500 тыс. могил на случай войны с Россией Aftonbladet
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NBC: «У нас суверенная страна» — президент Мексики предостерёг США от военного вторжения NBC
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Немецкий журналист: Европа должна напомнить Белому дому, что она не 51-й штат США Focus
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Канадский эксперт: скорее всего, за подрывом «Северного потока» стоят США, но им всё сойдёт с рук CGTN
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BFM TV: суд обязал испанца оплатить экс-супруге ведение домашнего хозяйства за 24 года брака BFM TV
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Daily Mail: «будь всем, кем можешь» — армия США ответит на острый кадровый кризис слоганом из 80-х Daily Mail
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Командир подразделения ВСУ не исключил попадания украинской армии в котёл в Артёмовске
Украинские военные могут оказаться в котле в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР, как это было в Дебальцево в 2015 году. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
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Камоцци: без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице Серии А
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в чемпионате Италии по футболу.
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В Думе предложили наказывать треш-стримеров за жёсткий контент
Глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев сообщил о планах по внесению изменений в Уголовный кодекс России, предполагающих наказание и штрафы до миллиона рублей за распространение в сети фото и видео, демонстрирующих сцены жестокости.
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Заболотный забил в РПЛ впервые с декабря 2021 года
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отметился голом в матче 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
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Немецкий политик Тоденхёфер раскритиковал слова Кулебы о российских военных
Немецкий консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхёфер раскритиковал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что участники мирной акции в Германии «поддерживают убийства украинцев российскими военными».
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Уайт: Пётр Ян остаётся одним из лучших в мире
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.
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Малком — о травме Барриоса в матче с «Химками»: обошлось без перелома
Нападающий «Зенита» Малком высказался о травме Вильмара Барриоса, полученной в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Химками».
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Число раненных при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11
Количество раненных мирных жителей при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11, заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» на своём льду одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
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Асад предоставил ряд льгот для пострадавших от землетрясения в Сирии
Президент Сирии Башар Асад издал указ о предоставлении ряда льгот для всех пострадавших от землетрясения в республике.
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Marca: «Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом из-за недоверия к нему
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с большой долей вероятности не перейдёт в мадридский «Реал».
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Глава МИД Италии: западные страны никогда не обсуждали тему отправки войск на Украину
Страны Запада никогда не обсуждали возможность отправки своих военных на Украину. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
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Малком — лучший бомбардир в нынешнем составе «Зенита»
Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата России с «Химками».
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Politico: между США и Украиной растут разногласия из-за Крыма, Артёмовска и СП
Между властями Соединённых Штатов и Украиной растут разногласия по поводу Крыма, Артёмовска (Бахмута) и диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Протестующие в Кишинёве завершили митинг и выдвинули ультиматум властям
В центре Кишинёва завершился митинг «Движения для народа» принятием резолюции с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.
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Передача Алексея Миранчука помогла «Торино» обыграть «Лечче»
«Торино» одержал победу над «Лечче» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Премьер Сербии аргументировала отказ от санкций против России национальными интересами
Отказ Сербии присоединиться к антироссийским санкциям мотивирован национальными интересами страны и международным правом, заявила премьер республики Ана Брнабич в эфире телеканала «ТВ Прва».
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В Пермском крае проводят проверку по факту видеообращения мобилизованных
Министерство территориальной безопасности Пермского края проводит проверку по факту видеообращения мобилизованных, которые заявили о проблемах с техническим снабжением.
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Источник: некоторые игроки ПСЖ называют Галтье «физруком»
Футболисты «Пари Сен-Жермен» неуважительно отзываются о своём главном тренере Кристофе Галтье.
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Сенатор Джабаров: Грузия многое потеряет, если присоединится к санкциям против России
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что Грузия многое потеряет, если примет решение о присоединении к антироссийским санкциям.
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Тарасова: в российский футбол вбуханы огромные деньги, но нет системы
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о развитии футбола в России.
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Российские силы уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении
Российские силы поразили живую силу и технику украинской армии на Краснолиманском направлении, за сутки ликвидированы до 100 военных Вооружённых сил Украины.
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Иванюженков записал видеообращение из Сочи и опроверг обвинения в убийстве
Нападающий «Сочи» Артём Иванюженков прокомментировал информацию о причастности к убийству в ресторане в Подольске.
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В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО
Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.
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Гол Мантуана принёс «Зениту» победу над «Химками» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Замглавы партии «Шор» Таубер подаст жалобу на ударившего её начальника полиции Молдавии
Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер сообщила, что на митинге в Кишинёве её ударил начальник полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом землетрясении в Турции магнитудой 4,3.
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Шведские лыжники рассказали, как их освистали на Кубке мира
Шведские лыжники рассказали, что их освистали во время конькового масс-старта на 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).
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Washington Post: российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызвали тревогу на Западе
Использование Вооружёнными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине вызвало тревогу у Соединённых Штатов и их союзников. Об этом написали обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стёрн в статье для газеты The Washington Post.
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Лукашенко 12 марта отправляется с визитом в Иран
Белорусский президент Александр Лукашенко 12 марта отправляется с визитом в Иран.
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NZZ: Швейцария утилизирует ЗРК Rapier, которые можно было отправить Украине
Власти Швейцарии приняли решение об утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Rapier, которые можно было бы поставить Вооружённым силам Украины.
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Гимнастка Листунова завоевала золото в опорном прыжке и на брусьях на чемпионате России
Гимнастка Виктория Листунова завоевала две золотые медали на чемпионате России в Казани.
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Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев ждёт от Запада оружие для наступления
Украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью Journal du Dimacnhe, что Киев ведёт планирование наступательной операции, но ожидает для этого оружие от западных стран.
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Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического пистолета
Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, известно об одном пострадавшем.
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Marca: в иске прокуратуры к «Барселоне» по «делу Негрейры» нет доказательств
В иске прокуратуры к каталонской «Барселоне» по делу о коррупции нет доказательств.
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Малком догнал Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Малком сравнялся с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Трое мирных жителей погибли, ещё девять ранены в результате обстрела Перевальска ВСУ
В Перевальске трое мирных жителей погибли, ещё девять, включая детей, получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, заявил глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.
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В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету из РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Перевальску в Луганской Народной Республике.
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Минобороны: уничтожен склад ВСУ на территории «Укрэнергочермета» в районе Запорожья
Российские войска в районе Запорожья уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины, который был расположен на территории предприятия «Укрэнергочермет»
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Минобороны России: на Купянском направлении потери ВСУ составили до 45 человек
Вооружённые силы России нанесли поражение подразделениям украинской армии на Купянском направлении, потери ВСУ за минувшие сутки составили до 45 человек.
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Миранчук отдал голевую передачу в матче Серии А с «Лечче»
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче 26-го тура итальянской Серии А против «Лечче».
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В Минобороны России сообщили об уничтожении более 220 солдат ВСУ на Донецком направлении
Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 220 солдат ВСУ в ходе боевых действий на Донецком направлении.
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В Запорожской и Харьковской областях сбиты два украинских вертолёта Ми-8
В Запорожской и Харьковской областях в результате работы российских средств противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских вертолёта Ми-8.
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В МО России сообщили об уничтожении украинской САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении
Вооружённые силы России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили принадлежащую украинской армии самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» на Херсонском направлении.
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Червоткин заявил, что не испытывает разочарования из-за пропуска чемпионата мира
Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о пропуске российскими спортсменами чемпионата мира.
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На митинге в Кишинёве произошли стычки полиции и участников протестов
На митинге в Кишинёве произошли стычки между сотрудниками полиции и участниками протестов.
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В Афинах проходит многотысячный митинг в связи с железнодорожной катастрофой
На площади Синтагма в центре Афин проходит многотысячный митинг в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой погибли 57 человек.
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В Петрозаводске задержали националиста, планировавшего вступить в ряды «Азова» на Украине
В Петрозаводске задержали националиста, планировавшего уехать на Украину и вступить в ряды запрещённого в России украинского полка «Азов»*.
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Оппозиция Молдавии опровергла обвинения в подготовке провокаций на митинге в Кишинёве
Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер опровергла обвинения со стороны властей республики в готовящихся провокациях в ходе митинга в Кишинёве.
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В СК заявили, что хоккеист Иванюженков не причастен к убийству
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков не причастен к убийству в ресторане в Подольске.