CBS: на северо-восток США обрушились полярный вихрь и экстремальные морозы

Непогода изматывает Новую Англию и соседние регионы. Сильный ледяной шторм, который уже привёл к обрушению линий электропередач в некоторых штатах, вкупе с рекордным понижением температур грозят местным жителям обморожением, сообщает CBS News.

Полярный вихрь опустился на северо-восток США, принеся промозглый ветер от Нью-Йорка до Мэна. Корреспондент CBS News Нэнси Чен расскажет нам, с чем приходится иметь дело местным жителям.

Жестокий холод обрушился с яростью. В городе Осуиго, штат Нью-Йорк, ночное похолодание и завывающий ветер создают опасные погодные условия. Но в первую очередь Новая Англия ощутит на себе всю тяжесть полярного вихря, приносящего двухзначное понижение температур.

В Бостоне, власти которого уже объявили чрезвычайное положение в связи с холодной погодой, из-за сильных заморозков закрылись школы. В городском парке оставили шапки и перчатки для всех, кому они могут пригодиться.

ДЕВУШКА: Долго находиться на улице, определённо, опасно.

По всему городу открылись десятки центров обогрева в рамках подготовки к температурам, которые ощущаются как -33 °F (-36 °С). Но эти невзгоды разделят все. К утру субботы морозы могут упасть до -15 °F (-26 °С) в Нью-Йорке, до -40 °F (-40 °С) в Берлингтоне, штат Вермонт, и до -60 °F (-51 °С) на севере штата Мэн.

Тем не менее это ещё мягкие температуры по сравнению с той, что наблюдается на пике горы Вашингтон в Нью-Гэмпшире, самой высокой вершине северо-востока страны. Сегодня вечером из-за сильных холодных порывов воздуха столбик термометра там может опуститься до -107 °F (-77 °С), а скорость ураганного ветра может достигать 140 миль (225 километров) в час.

Южные штаты начинают оттаивать. Сильный ледяной шторм на этой неделе привёл к гибели по меньшей мере 11 человек, опасным дорожным условиям и обрыву линий электропередач. В Техасе более 200 тысяч человек по-прежнему остаются без света.

СПЕНСЕР КРОНК, глава администрации города Остин, Техас: Наши приоритетные задачи: восстановить подачу электроэнергии, очистить дороги и помочь всем в нашем городе вернуться к нормальной жизни.

НЭНСИ ЧЕН, корреспондент CBS News: Почти в каждом уголке Новой Англии в какой-то момент температура опустится ниже нуля, и ожидается, что будут побиты рекорды, включая тот, что был установлен почти 140 лет назад. Кэтрин?

Нэнси, почему этот полярный вихрь является таким проблематичным?

НЭНСИ ЧЕН: Чем экстремальнее понижение температуры, тем быстрее человек получает обморожение. Достаточно провести всего 5—10 минут в таких условиях, которые наблюдаются в Новой Англии в эти выходные. Поэтому у многих эта ситуация должна вызывать беспокойство.

С нами на прямой связи из Бостона была Нэнси Чен. Спасибо.

Дата публикации 04 февраля 2023 года.