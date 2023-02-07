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NBC News: северо-восток США накрыли экстремальные морозы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Температурные значения на северо-востоке США бьют исторические рекорды. Холодные ветра ещё больше усиливают ощущение небывалых морозов. NBC сообщает, что на этом фоне в некоторых местах замечают очень редкие погодные явления.
Исторически рекордные морозы накрыли северо-восток страны. 
 
ПРОХОЖИЙ: Холодно. Очень-очень холодно
 
Холодные ветра в Портленде опустили температуру до -45 градусов по Фаренгейту (-43 °С), а в Бостоне до -39. В обоих городах такое происходит впервые. 
 
ПРОХОЖАЯ: Мороз кусается, невозможно ничего сделать
 
Такой исторический рекорд достиг своего пика на горе Вашингтон, где температура ощущалась как потрясающие -108 градусов (-77 °С). 
 
ФРЭНСИС ТАРАЗИЕВИЦ, метеоролог: Здесь частые порывы ветра скоростью до 80 миль в час (128 км/ч).
 
Метеоролог Фрэнсис Таразиевиц, измеряет погодные условия каждый час. 
 
ЖУРНАЛИСТ: Ну и каково это? 
 
ФРЭНСИС ТАРАЗИЕВИЦ: Как только выходишь, тебя сразу встречает рык, похожий на звук грузового поезда. Я даже не успел понять, что происходит, как меня сбило с ног и я лежал на земле. 
 
Рекордно сокрушительные холода в этом регионе собрали воедино редкие погодные явления. Сообщает корреспондент NBC Лиз Стрепа.
 
ЛИЗ СТРЕПА: Здесь, на берегу озера Шамплейн в красивом городе Берлингтон в Вермонте, температура упала до 15 градусов ниже нуля (-26 °С). Но с холодным ветром ощущается как -40 (-40 °С). Видите, как паровой туман поднимается над озером? А у нас здесь замечали ещё и редкие водяные смерчи, доходящие до облаков. 
 
На севере штата Мэн жители стали замечать трещины в деревьях. Это происходит из-за того, что влага в стволе замерзает и быстро расширяется. 
 
Удар арктического холода стал смертоносным в пятницу. Власти сообщили, что дерево упало на автомобиль возле Спрингфилда, штат Массачусетс. Погиб маленький ребёнок. Южнее ветры сдули строительные леса возле этого дома. 
 
В Нью-Йорке жители нескольких домов вынуждены пережидать морозы без отопления.
 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА: Когда так холодно, надо теплее закутываться в свитер
 
В битве с жестоким холодом приходится надевать побольше слоёв одежды. 
 
ВЕДУЩИЙ: К нам присоединяется Эмили из Кембриджа, штат Массачусетс. Эмили, эти холода будут всё же короткими, верно? 
 
ЭМИЛИ АЙКИДА: Всё верно. Экстремальные погодные условия частично заморозили реку Чарльз. Но уже с завтрашнего дня часть региона начнёт оттаивать с огромной скоростью. Сейчас в Бостоне 14 градусов (-10 °С), а завтра будет уже выше 40 (+4,5 °С)
 
Дата выхода в эфир 05 февраля 2023 года.
 

 

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