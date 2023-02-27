NBC News: Калифорния столкнулась с невиданными снегопадами

Жители штата пытаются справиться с последствиями сильнейшего шторма. Горы засыпало снегом, а окрестности Лос-Анджелеса пострадали от мощных ливней. NBC News сообщает, что в некоторых регионах смены снегоуборочных бригад длятся 12—14 часов, но до сих пор не везде получается расчистить дороги и помочь местному населению.

Это остатки мощного шторма, который обрушился на регион проливными дождями и невиданными снегопадами. В этой части горного хребта Сан-Бернардино в двух часах езды от Лос-Анджелеса выпало несколько футов снега. Теперь работнику службы охраны Питу Родригесу практически невозможно добраться до работы.

ПИТ РОДРИГЕС, охранник: Мой рост почти 180 сантиметров, и снег мне доходил до груди.

Ещё больше обеспокоены в медицинском центре, где Пит работает. По его словам, персонал остаётся там на ночь, а продукты и медицинские принадлежности заканчиваются.

ЖУРНАЛИСТ: Как им удаётся выживать в медцентре так долго?

ПИТ РОДРИГЕС, охранник: Никаких поставок не было уже неделю с начала бури. Им пришлось рассчитывать на то, что у них было на тот момент. Они говорят, что их запасы на исходе.

В районе водохранилища Биг-Бэр зафиксированы самые сильные снегопады в течение трёх дней за всю историю наблюдений. Здесь выпало почти 145 сантиметров снега. Даже орёл Джеки хлебнула лиха. Вот она выбирается из занесённого снегом гнезда, пытаясь защитить своё драгоценное яйцо.

ЧЛЕН БРИГАДЫ ПО РАСЧИСТКЕ СНЕГА: Ощущение пустоты, ни одной машины в округе. Это показывает, насколько серьёзная здесь ситуация. Мы ценим ваше терпение.

Смены снегоуборочных бригад длятся от 12 до 14 часов, чтобы расчистить дороги. Тем временем, буря направилась на северо-запад, накрывая снегом горы Сьерра-Невада. Ко вторнику там выпадет от 60 до 180 сантиметров осадков. Власти города Рино опубликовали новое предупреждение о снежной буре. По их словам, она может быть опасна для жизни.

И хотя большая часть шторма уже миновала Южную Калифорнию, здесь всё ещё заметны вот такие последствия. Камни падают прямо на калифорнийское шоссе. В округе Лос-Анджелес затяжные ливни привели к эрозии на береговой линии возле этого кемпинга. Только посмотрите. Этот фургон падает прямо в реку. К счастью, никто не пострадал.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Могло быть и хуже, учитывая, сколько выпало осадков. Я просто рада, что мы в безопасности.

ВЕДУЩАЯ: Да, это видео поражает. С нами на связи Дэйна Гриффин. Вы были на той стоянке примерно в часе езды на север от Лос-Анджелеса. В безопасности ли местные жители?

ДЭЙНА ГРИФФИН, корреспондент: Кейт, я хочу показать вам один из трёх фургонов, которые упали в воду из-за оползня. В качестве меры предосторожности соседние фургоны переместили в противоположную часть парка.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.