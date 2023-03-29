Пожилые швейцарки против климатической халатности властей: CNN — об иске в ЕСПЧ, который может стать важным прецедентом

Группа пожилых гражданок Швейцарии обратилась в Европейский суд по правам человека, попросив судей заставить власти своей страны активнее бороться с климатическими изменениями, сообщает CNN. Как отмечается в материале канала, в случае победы истиц аналогичные иски могут начать подавать и из других стран.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду начал рассмотрение важного иска, поданного группой пожилых гражданок Швейцарии, передаёт CNN. Как пишет сайт канала, истицы считают, что правительство их страны допустило нарушение их прав, отказавшись принимать решительные меры по борьбе с криматическим кризисом.

По информации CNN, исковое заявление подали общественная организация «Пожилые женщины Швейцарии — за защиту климата», объединяющая 2000 швейцарок в возрасте от 64 лет и старше, а также отдельной группой из четырёх гражданок страны, которым от 80 до 90 лет. Как сообщили в ЕСПЧ, одна из истиц с момента подачи жалобы успела скончаться.

Женщины утверждают, что их здоровье и качество жизни снизилось из-за периодов аномальной жары, которые становятся всё более частыми и сильными из-за климатического кризиса.

Впервые истицы пожаловались на своё правительство и ряд других швейцарских ведомств в 2016 году, говорится в материале CNN. Они утверждают, что правительственные структуры не принимают необходимых мер для того, чтобы страна уложилась в установленные ратифицированным ею Парижским соглашением по климату целевые показатели по повышению среднемировой температуры по сравнению с доиндустриальной эпохой, составляющие не более 2 °С.

Истицы просят ЕСПЧ обязать швейцарские власти предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение уровня выбросов, вызывающих глобальное потепление, а также законодательно закрепить политический курс, направленный на борьбу с климатическими изменениями, пишет сайт CNN.

Как напоминает обозреватель канала, Швейцария ранее взяла на себя обязательство к 2030 году сократить объёмы выбросов парниковых газов как минимум на 50% по сравнению с показателями 1990 года, а к 2050-му — достичь полной углеродной нейтральности, то есть состояния, когда страна изымает из атмосферы как минимум столько же приводящих к потеплению загрязнителей, сколько производит. Вместе с тем в ходе проведённого в 2021 году референдума граждане страны с небольшим перевесом проголосовали против введения специальных мер, направленных на достижение этих целей. В итоге швейцарский парламент сейчас рассматривает более мягкую версию закона о климатических мерах, но пока не принял и его, отмечается в материале CNN.

Эксперты-юристы полагают, что, хотя решение ЕСПЧ по иску гражданок Швейцарии будет в любом случае распространяться только на эту страну, в случае победы истиц аналогичные иски могут начать поступать и из других стран, подчёркивается в статье.