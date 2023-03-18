France 3: засуха во Франции поставила под угрозу будущее автомоек

Уже начавшаяся во Франции засуха и грядущие ограничения на воду заставляют владельцев автомоек опасаться за выживание своего бизнеса, сообщает France 3. Как передаёт телеканал, под угрозой оказалась вся отрасль, обеспечивающая работой 25 тыс. человек. Тем временем предприниматели пытаются найти выход: одни с помощью безотходного использования воды, другие — предлагая услуги сухой чистки автомобиля на дому.

Струя воды под давлением, чтобы машина блестела, — этим автомобилистам трудно без неё обойтись.

ЖЕНЩИНА: Я здесь регулярно, да. Не каждый день, и не обязательно раз в дне недели, но регулярно.

МУЖЧИНА: Я не мыл машину уже три или четыре месяца.

На этой автомойке в Эссоне каждый проезд через мойку с валиком требует 160 литров воды, однако для мытья под давлением требуется примерно в три раза меньше.

ЖАН-ЛЮК КОТТЕ, руководитель подразделения автомоек компании Mobilians: Мойка под высоким давлением — самая экономичная. Разница такая же, как между ванной и душем.

По мнению руководителя, сегодняшняя засуха грозит новыми ограничениями на воду и закрытием его предприятия.

ЖАН-ЛЮК КОТТЕ: Последствия будут серьёзнейшими. Вся ликвидность исчезнет. Мы в некоторой степени зажаты между необходимостью инвестиций для развития бизнеса в сторону осознанного потребления, в частности, создания цикла очистки воды с одной стороны и потерей прибыли в период закрытия — с другой.

Очистка воды на автомойке — для некоторых это выход. Но другие делают ставку на более радикальное решение.

АЛЕКСАНДР МАРР, руководитель агентства CosmétiCar: Чистка автомобиля без воды. Всё начинается с предварительной очистки, удаляется вся грязь. Это даже эффективнее, поскольку делается вручную.

Специалист выезжает на дом или на предприятие. Этого мелкого предпринимателя такая услуга заинтересовала.

ЖАН-КЛОД АЙЕЛЬ, управляющий компанией PVEG: Сегодня все озабочены экологией, и нашим ценностям это также соответствует. Таким образом мы даём работу не только экологичному бизнесу, но ещё и местным предприятиям.

За чистку кузова автомобиля придётся заплатить от 69 до 99 евро против 20 евро на обычной автомойке, однако эта услуга не зависит от превратностей климата.

АЛЕКСАНДР МАРР: Сегодня почти по всей Франции действуют ограничения на воду, но меня они не затрагивают. Кроме того, мои услуги помогают сохранять воду.

Сегодня засуха угрожает всей отрасли. Автомойки обеспечивают работой около 25 тысяч французов.

Дата выхода в эфир 16 марта 2023 года.