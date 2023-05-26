Киссинджер: в украинском конфликте виновата не только Россия, но и Запад

Бывший госсекретарь США и советник по безопасности при двух президентах США Генри Киссинджер не считает, что вся вина за начало украинского конфликта лежит на России. В интервью немецкой газете Die Zeit он пояснил, что обещание принять Украину в НАТО было ошибкой Запада. По его словам, страна должна быть не форпостом, а мостом между обеими сторонами, — это было бы лучшей стратегической целью.

«Мои отношения с Путиным носили чисто стратегический и концептуальный характер», — вспоминает бывший госсекретарь и советник по безопасности при двух президентах США Генри Киссинджер в интервью немецкой газете Die Zeit. Раньше он говорил с российским президентом о ситуации в Югославии, о натовской интервенции в Косове в 1999 году, и одним из аспектов всегда было сохранение достоинства России. Затем беседы с Владимиром Путиным стали почти регулярными и происходили раз в год. Однако после начала российской спецоперации на Украине Киссинджеру поговорить с российским лидером не довелось.

По словам Киссинджера, при согласии правительства США он взялся бы за посредничество в конфликте между Россией и Украиной, если бы его попросили об этом Москва или Киев, но такое вряд ли произойдёт. Как полагает Киссинджер, для Владимира Путина Украина — «это символ унижения России». В этой связи бывший госсекретарь США отмечает: «Кстати, я не думаю, что вся вина лежит на Путине».

Он выразил серьёзные сомнения по поводу плана пригласить Украину вступить в НАТО ещё в 2014 году. Это положило начало серии событий, которые завершились боевыми действиями. Это не оправдывает вооружённый конфликт в глазах Киссинджера, но он уверен, что неразумно связывать приём всех стран бывшего Восточного блока в НАТО с приглашением для Украины также вступить в альянс.

Тогда НАТО решило не принимать Украину, но возможность для этого осталась открытой. С точки зрения Киссинджера, Украине лучше всего было бы остаться нейтральной, со статусом, подобным статусу Финляндии в то время — «потому что есть существенная разница, проходит ли граница между зонами безопасности Европы и России по западной границе Украины, примерно в 300 милях от Варшавы, или по восточной границе Украины, примерно в 300 милях от Москвы». По его словам, «Украина должна быть не форпостом Запада или Москвы, а мостом между двумя сторонами. Это было бы лучшей стратегической целью».

Что касается возможности применения ядерного оружия, Киссинджер считает, что для России это было бы крайне опасно. В интервью Die Zeit он отмечает, что не может быть советником для всего Запада, но меры, которые следовало бы предпринять, должны быть достаточно сильными, чтобы дать понять, что ядерное оружие никогда не может быть решением политических проблем. Если оно будет применено однажды, это станет переломным, необратимым моментом. Это привело бы к ядерному вооружению всех государств. Тогда ядерное оружие станет обычным делом. «Я полагаю, что Путин не будет использовать ядерное оружие в тактических целях на Украине», — добавил Киссинджер.

Другое дело, если возникнет угроза российской территории — например, Севастополю. Чем больше конфликт затрагивает «суть российской идентичности», тем выше вероятность применения Россией ядерного оружия, полагает бывший советник по безопасности США. При этом он пояснил: «Я бы сказал, что Севастополь имеет меньше отношения к идентичности Украины, чем многие другие области, которые сейчас обсуждаются». Он таже добавил, что Севастополь оставался российской военно-морской базой даже после обретения Украиной независимости.

Кроме того, Киссинджер заявил, что не хотел бы видеть президента Путина в Гаагском суде — «потому что невозможно, или гораздо труднее, ограничить войну, если вы связываете её исход с личной судьбой политического лидера». То, что делает Путин, по версии Киссинджера, незаконно и неправильно. «Но мы должны сделать всё, чтобы предотвратить разрастание войны», — подчеркнул он. И необходимо обеспечить, чтобы в течение времени после окончания конфликта военные действия не продолжались бесконечно. Политической целью Запада должно стать восстановление отношений между Европой и Россией, как только будет достигнута военная безопасность Украины, призвал Киссинджер в интервью Die Zeit.

Современный мир многополярен, и ряд неевропейских государств становится потенциальной угрозой для безопасности США, считает он. Большой вопрос будет заключаться в том, волнуют ли Америку риски безопасности в мире, которые, по мнению Трампа и его людей, не отвечают непосредственным национальным интересам. Например, это касается Украины. Как подчёркивает Киссинджер, его позиция по этому вопросу отличается от позиции Трампа. Если спецоперация России на Украине увенчается успехом, «вся концепция НАТО будет выброшена за борт. Это не может быть в национальных интересах США».

Между тем, администрация Байдена, по замечанию Киссинджера, сейчас предпринимает реальные усилия по восстановлению отношений с Китаем, которые он поддерживает, хотя пока сложно сказать, к чему они приведут. «Военная конфронтация между этими двумя державами была бы ужасной катастрофой, хуже, чем Первая мировая война. Обе державы являются высокотехнологичными, обе обладают оружием неограниченной разрушительной силы», — заявил Киссинджер в интервью немецкой газете. Сейчас появляются новые технологии, которые открывают новые возможности, поэтому обе стороны должны действовать с максимальной осторожностью. Опасность обострения напряжённости он видит, в частности, в конфликте вокруг Тайваня.

«Сегодня, впервые в истории, в прямой конфронтации находятся две державы, обе из которых способны полностью уничтожить мир», — предостерегает Киссинджер. По его мнению, истинно мудрые государственные лидеры осознали бы эту опасность: «Они бы сказали: мы двое, мы — самая большая угроза для будущего человечества». Он призывает действовать, потому что если кризис будет продолжать нарастать, мир окажется в ситуации, как перед Первой мировой войной — «тогда какое-нибудь абсурдное событие неумолимо приведёт к обострению ситуации».

В целом мир в будущем будет «очень неспокойным», признался Киссинджер в интервью немецкой газете Die Zeit.