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Киссинджер: от вступления Украины в НАТО выиграет не только Европа, но и Россия

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В интервью The Economist бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил за принятие Киева в Североатлантический альянс. Политик выразил уверенность, что подобный сценарий будет соответствовать интересам Москвы, и раскритиковал европейских лидеров за проявление нерешительности в этом вопросе.
Киссинджер: от вступления Украины в НАТО выиграет не только Европа, но и Россия
AP
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер дал развёрнутое интервью The Economist. В нём американский ветеран внешней политики выступил за принятие Украины в Североатлантический альянс, настаивая, что подобное решение будет и в интересах России, и предположил, что лидеры ЕС совершают ошибку, проявляя неуверенность в этом вопросе.
 
«То, что сейчас говорят европейцы, на мой взгляд, безумно опасно. Потому что они заявляют: «Мы не хотим принимать их (Украину.  ИноТВ) в НАТО, потому что это слишком рискованно. Поэтому мы вооружим их до зубов и дадим им самое современное оружие». И как это может сработать?» риторически поинтересовался Киссинджер.
 
По его словам, Западу не следует заканчивать конфликт «неправильно». Необходимо убедиться, что Украина «останется под защитой Европы, а не станет одиноким государством, которое только самостоятельно заботится о себе».
 
«Если бы я разговаривал с Путиным, я бы сказал ему, что ему тоже будет безопаснее с Украиной в НАТО. Сейчас мы вооружили Украину до такой степени, что она станет самой вооружённой страной с наименее опытным стратегическим руководством в Европе», — отметил Киссинджер.
 
«Если конфликт закончится так, как он, вероятно, закончится, то есть Россия потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь, то недовольной может остаться не только Россия, но и Украина — другими словами, возникнет баланс неудовлетворённости. Так что для безопасности Европы лучше принять Украину в НАТО, где она не сможет принимать национальные решения по территориальным претензиям», — предположил бывалый дипломат.
 
Он также похвалил Владимира Зеленского, назвав его «экстраординарным лидером» за то, что ему удалось подключить к поиску дипломатического решения конфликта Пекин. «Украина сейчас является ведущим государством. Китайцы говорят о совместных отношениях», — подчеркнул Киссинджер.
 
В то же время экс-госсекретарь выразил серьёзное беспокойство по поводу растущего противостояния между КНР и США. «Мы находимся в классической ситуации, предшествовавшей Первой мировой, когда ни одна из сторон не имеет больших возможностей для политических уступок и любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям», предупредил он.
 
Вместе с тем политик усомнился, что Пекин и Москва смогут сохранить хорошие отношения. «Я никогда не встречал российского лидера, который говорил бы что-то хорошее о Китае. И я никогда не встречал китайского лидера, который бы сказал что-то хорошее о России, к ним относятся с презрением», — заверил The Economist Киссинджер.
 
Эксперт также спрогнозировал, что через пять лет Япония станет ядерной державой. При этом он похвалил Индию за «сбалансированную» внешнюю политику и призвал Вашингтон усиливать вооружённые силы страны в рамках её конфронтации с Китаем. 
 
Кроме того, Киссинджер обратил внимание на существующий раскол внутри американского общества. «Даже в период Никсона, при всех его противоречиях, существовала определённая степень единства. Она начинала ослабевать при каждой последующей администрации, но я думаю, что Трамп, а теперь и Байден довели ситуацию до предела», констатировал он.
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Economist Великобритания Европа
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