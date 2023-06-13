Neues Deutschland о крупнейших учениях НАТО: альянсу лишь бы поиграть в войну, и размах этой игры настораживает
Участники учений «Воздушный защитник 2023» помещают себя в воображаемое будущее, чтобы «поиграть в войну», — сообщает Neues Deutschland. Согласно сценарию манёвров, многолетняя конфронтация привела к вооружённому конфликту. Выдуманный военный блок ОККАСУС молниеносно захватил маленькое государство Отсо и теперь продвигается на территорию альянса, на территорию ФРГ, «ослабленную сокращением энергопоставок, пандемией коронавируса и… неизвестной до того инфляцией», — иронизирует газета. Противник быстро занимает придуманный регион Клебиус, четверть федеративной республики, используя местных сторонников ОККАСУСа, и продвигается к Ростоку, так как гавань в этом городе позволяет быстро доставлять подкрепления. В этот момент, пишет газета, и начинаются учения, так как НАТО активирует Пятую статью Устава альянса.
«С точки зрения военного блока, самые большие военно-воздушные учения в истории НАТО уже являются успехом», — пишет немецкая газета, так как удалось быстро собрать 250 самолётов из 25 стран блока. Но масштаб учений не поражает, а беспокоит. «Возражение, что манёвры со столь же значительным количеством техники проводились НАТО во время холодной войны, не успокаивает и игнорирует тот факт, что в то время самолёты США, Великобритании и Канады были расположены непосредственно в Германии. Теперь же проверялось, как быстро можно будет перебросить военные соединения со всем их материалом за тысячи километров», то есть учения имеют наступательный характер, и опыт может быть использован хоть в Европе, хоть в Азии, отмечает Neues Deutschland.
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