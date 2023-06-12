Das Erste: в Германии стартуют крупнейшие учения ВВС с момента основания НАТО

В Германии сегодня начинаются крупнейшие военно-воздушные учения с момента основания НАТО, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В учениях «Воздушный защитник» примут участие не менее 250 самолётов из 25 стран-союзников, причём сотня переброшена в Германию только из одних США. Критики отмечают, что учения такого масштаба нанесут вред окружающей среде, а также задаются вопросом, не станут ли они провокацией в адрес России.

Для крупных военных учений планировщики часто придумывают свободный сценарий, который кажется максимально реалистичным, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Так произошло и в данном случае. Согласно сценарию, восточный военный альянс с фантастическим названием OCCASUS уже господствует над частью Германии и теперь хочет захватить порт Росток с помощью специальных сил. Эту атаку союзные войска пытаются отразить.

Это довольно продуманный сценарий учений, разработанный планировщиками: население ослаблено пандемией коронавируса, запасы энергии на исходе, проводятся диверсионные операции противника. Всё это было разработано в качестве сценария в течение последних двух лет. Россия прямо не упоминается, и НАТО неоднократно подчёркивает, что масштабные учения носят чисто оборонительный характер и не направлены против Москвы. Однако сценарий учений кажется многим европейским союзникам ещё более реалистичным после 24 февраля 2022 года — начала военной спецоперации России на Украине.

Буддийский девиз «Путь — это цель» по крайней мере частично применим и к учениям Air Defender («Воздушный защитник»): переброска персонала, материалов и горючего — иногда на тысячи километров через Атлантику — является частью учений.

Во время самих учений разыгрываются различные события: дозаправка в воздухе, учения по перехвату — иными словами, то, что дружественные государства в странах Балтии и над Балтийским морем регулярно делают в любом случае, когда российские самолёты пролетают слишком близко к воздушному пространству НАТО, подчёркивает Das Erste.

Воздушный бой, конечно, тоже отрабатывается. Но никаких провокационных полётов в направлении Калининграда, который граничит с Балтикой и принадлежит России, как неоднократно подчёркивал инспектор ВВС Германии Инго Герхарц.

Несмотря на то что это «крупнейшие учения по развёртыванию военно-воздушных сил с момента создания НАТО», «Воздушный защитник» — не собственно учения НАТО, а тренировочная программа под «немецким руководством».

В то же время почти все из 25 стран-участниц являются членами НАТО, в первую очередь США. Также в учениях принимает участие Япония. В Германию переброшено 250 самолётов, из них 100 только из США. Запланировано 2 тыс. вылетов, задействовано 10 тыс. солдат.

В ходе учений «Воздушный защитник» также отрабатывается переброска самолётов, например, из США в Германию. Такая переброска истребителей и транспортных самолётов через Атлантику осуществляется с конца мая, отмечает телеканал.

Всего существует три основных узла воздушного движения. Истребители в основном взлетают из Ягеля/Хона в Шлезвиг-Гольштейне и Лехфельда в Баварии. Авиабаза Вунсторф в Нижней Саксонии является логистическим центром. Отсюда ежедневно взлетают и садятся транспортные самолёты для перевозки материалов, парашютистов или дозаправки истребителей в воздухе.

Как сообщает Das Erste, военные учения затронут большую часть воздушного пространства Германии. На севере полёты будут проходить над Северным морем, Шлезвиг-Гольштейном и Нижней Саксонией. Южная зона учений затронет в основном Баварию, Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Здесь в период учений в воздухе одновременно будут находиться до 40 самолётов.

На востоке учения пройдут над Балтийским морем, Мекленбургом — Передней Померанией и частью Саксонии. Особенно шумно может оказаться в районе Ростока: здесь будет имитироваться атака на порт. Планируются низкоуровневые полёты на высоте до 330 м. Это соответствует обычным стандартам в Германии.

Влияние двухнедельных учений на население должно быть минимальным, подчёркивает немецкий телеканал. По этой причине военные стараются проводить полёты в основном над малонаселёнными районами и только в определённое время суток. В восточном районе учений полёты должны проводиться с 10 до 14 часов, в южном — с 13 до 17 часов, а в северном — с 16 до 20 часов. По данным бундесвера, учебные полёты не будут проводиться ночью или в выходные дни.

Чтобы минимизировать воздействие на гражданскую авиацию, учения «Воздушный защитник» будут проводиться в период между окончанием празднования Троицы в некоторых федеральных землях и началом летних каникул. ВВС и службы управления воздушным движением в течение нескольких месяцев моделировали возможные ограничения, вызванные этими учениями. Но оценка возможных последствий для гражданского воздушного движения — совершенно иной процесс.

Вооружённые силы Германии ссылаются на последнюю симуляцию, проведённую европейским органом воздушной безопасности Eurocontrol. Согласно этому анализу, не следует ожидать отмены рейсов. Возможны лишь отдельные задержки в гражданском воздушном сообщении, сообщает Das Erste.

Однако аэропорт Берлина, например, ожидает задержек рейсов в связи с проведением учений. В отдельных случаях будет рассматриваться вопрос о возможности взлётов и посадок вне рабочего времени по просьбе авиакомпаний. Возможны задержки до часа ночи. В аэропортах Штутгарта, Гамбурга и Дюссельдорфа также будут предусмотрены специальные условия для ночных рейсов. В аэропорту Франкфурта поздние взлёты будут разрешены до полуночи.

Как поясняет немецкий телеканал, инспектор ВВС Германии Инго Герхарц придумал идею «Воздушного защитника» в США пять лет назад — то есть после присоединения Крыма к России, но задолго до начала широкомасштабной военной спецоперации на Украине.

Это означает, что учения состоялись бы и в случае отсутствия боевых действий на территории Украины, однако теперь они приобретают новый смысл, и их намного легче оправдать, поясняет Das Erste. Учения «Воздушный защитник» всегда задумывались как средство сдерживания, и это ещё более верно сегодня. «Показать сейчас, что мы способны защитить этот альянс, эту страну, — это, конечно, очень важный сигнал», — заявил Герхарц.

США также хотят послать сигнал сдерживания, в том числе в адрес Кремля — это очевидно, утверждает немецкий телеканал. Посол США Эми Гутманн заявила на презентации учений «Воздушный защитник» в Берлине, что она будет удивлена, если любой лидер в этом мире не осознает, что эти учения «демонстрируют дух и силу этого альянса». По её словам, «это касается и господина Путина».

И есть ещё один сигнал, который США хотят подать своим активным участием в учениях: они не уходят из Европы, наоборот. И это после того, как при бывшем президенте Бараке Обаме казалось, что Америка теперь обратит своё внимание в основном на Китай, Азию и Тихоокеанский регион. Больше США в Европе — этого добился и российский президент, начав свою спецоперацию на Украине, делает вывод немецкий телеканал.

В то же время присутствует и ряд критических вопросов. Например, сколько стоят эти масштабные учения? Вооружённые силы Германии молчат, когда их официально спрашивают об этом, и дают понять, что, вероятно, это можно будет сказать только после завершения учений.

Существует также вопрос о том, какой климатический след оставит «Воздушный защитник» с таким огромным потреблением горючего топлива. «Безопасность не бывает бесплатной», — таков ответ вооружённых сил Германии.

Кроме того, возникает вопрос, не является ли это провокацией по отношению к России и не станут ли учения шагом к обострению ситуации, заключает немецкий телеканал Das Erste.