Инспектор ВВС ФРГ: учения НАТО «Воздушный защитник — 2023» будут носить устрашающий, но не провокационный характер

Через две недели в Германии пройдут самые масштабные воздушные учения НАТО за всю историю существования альянса, сообщает Der Spiegel. В манёврах под названием «Воздушный защитник — 2023» будут задействованы 250 самолётов, около половины которых прибудут из США. «Вот так, по моему мнению, выглядит убедительное устрашение», —прокомментировал предстоящее мероприятие генеральный инспектор ВВС ФРГ Инго Герхарц. Но он подчеркнул, что у границ с Россией пройдут только «единичные» воздушные манёвры и они будут носить исключительно оборонительный характер.

Через две недели в Германии пройдут самые масштабные воздушные учения НАТО с момента создания альянса, сообщает Der Spiegel. Речь идёт о манёврах под названием «Воздушный защитник — 2023» (Air Defender 2023), назначенных на период с 12 по 23 июня. Авиация будет задействована в небе над ФРГ, а также в прибрежных районах Северного и Балтийского морей. В связи с этим возможны ограничения в движении гражданского воздушного транспорта, предупреждают военные.

«Вот так, по моему мнению, выглядит убедительное устрашение», — прокомментировал предстоящие учения генеральный инспектор ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц. По его словам, манёвры должны показать, что альянс «способен действовать быстро в чрезвычайной ситуации». Из 250 задействованных в них самолётов где-то 100 прибудут из США, добавил он: «Они будут готовы к ведению боевых действий в небе над Европой в течение нескольких часов. Это усиливает нашу трансатлантическую поддержку в кризисной ситуации».

При этом рядом с российской границей пройдут только «единичные» воздушные манёвры и исключительно по «оборонным сценариям», подчеркнул Герхарц: «Ведь это будет очевидной провокацией, если мы проведём симуляции операций, к примеру, в Калининграде. Но мы этого делать не будем». Вместо этого мы ограничимся только защитой территорий НАТО.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ВВС проводит учения в тесном согласовании с немецкой службой авиационной безопасности, министерством транспорта и Евроконтролем, дабы минимизировать возможные последствия для гражданского авиасообщения. Но инспектор призывает смириться с неудобствами: «Цель учений заключается в том, чтобы люди и дальше могли мирно и свободно летать в отпуск».