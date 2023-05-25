N-TV: «вредная и нелогичная демонстрация силы» — США отправили на учения в Норвегию свой самый большой авианосец

06:14
36 сейвов Бобровского вывели «Флориду» в финал плей-офф НХЛ
В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз».
06:09
Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
Российские военные минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь.
06:01
Юрист Соловьёв призвал разрешить оспаривать статус иноагента только проживающим в России
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил внести изменения в законодательство, чтобы только постоянно проживающий на территории России иностранный агент имел возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста о включении его в реестр. Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.
05:44
«Солнцепёки» поразили опорные пункты ВСУ в районе Первомайского
Российские войска ударили «Солнцепёками» по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайского (ДНР), заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
05:40
Экс-советник Пентагона заявил, что США не оставили России выбора в вопросе Украины
Вашингтон не оставил Москве выбора по украинскому вопросу, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
05:30
Исследование: 70% россиян считают подработку подготовкой подростков к взрослой жизни
Аналитики провели исследование и выяснили, должны ли работать подростки и в каких профессиях. Так, согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство респондентов (86%) отметили, что подростки должны подрабатывать, 14% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
05:21
Российские войска отбили атаки ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции в Донбассе
Группировка войск «Центр» отбила атаки ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.
05:12
Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад
Контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире канала Rai 1.
05:02
Исследование: около трети россиян периодически отказываются от отпуска летом
Согласно данным опроса, 37,7% россиян не каждый год берут отпуск летом: 31,9% из них иногда отказываются от него, а 5,8% вовсе не ходят в отпуск в этот период.
04:39
Додик заявил о негативе Запада в отношении Республики Сербской из-за дружбы с Россией
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил об усилении негативной деятельности Запада в адрес БиГ из-за дружбы с Россией.
04:31
Посольство России в Сараево сравнило дружбу с США с билетом на «Титаник»
США стоят на краю финансовой пропасти — дружба с ними равносильна покупке билета на «Титаник», заявили в посольстве России в Сараево.
04:08
GT: альянс России и Китая станет вызовом для США
Российско-китайский союз станет геополитическим вызовом для США, но стабилизирует ситуацию в мире, говорится в материале Global Times.
04:00
GT: вмешательство США на Украину приведёт к катастрофическим последствиям
Украине потребуются десятилетия на то, чтобы оправиться после вмешательства США в кризис, заявил экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик.
03:39
Посол России назвал разработку КНДР новых ракет следствием враждебной политики США
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых баллистических ракет и их последующие испытания следствием враждебной политики США.
03:27
Бойцы «Азова» признались в надругательстве над убитой женщиной
Бойцы полка «Азов»* признались в расстреле семьи в Мариуполе и последующем надругательстве над телом убитой женщины в марте 2022 года.
03:08
Посол России: КНДР разработала почти полную линейку баллистических и крылатых ракет
В КНДР разработали практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
03:00
Fitch понизило рейтинг США на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения.
02:40
Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу раскритиковал идею газового хаба в стране
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу раскритиковал идею о создании газового хаба в Турции, назвав её опасной и угрожающей для энергобезопасности страны.
02:25
В Киеве сообщили о взрывах в городе
В Киеве сообщили о взрывах в черте города, звучит сигнал воздушной тревоги.
02:12
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Львовской области
Во Львовской области на Украине слышны взрывы, работает система ПВО.
01:49
В МЧС России по Москве не подтвердили факт пожара в здании Минобороны
В столичном управлении МЧС России не подтвердили факт пожара в здании Минобороны в Москве.
01:34
В МИД Бразилии предупредили о рисках отмены России
Глава МИД Бразилии предупредил о рисках отмены России и введения новых антироссийских санкций.
01:15
Ещё в трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу.
01:03
ТАСС: в здании Минобороны России произошёл пожар
В здании российского Минобороны в Москве произошёл пожар.
01:00
FT: в ЕС обсудили планы о переводе Украине прибыли от замороженных российских активов
Европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов суммой в €196,6 млрд.
00:54
«Атлетико» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче Примеры
«Атлетико» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Испании.
00:40
Рособрнадзор: выпускников приграничных территорий могут переводить в безопасные регионы
Выпускников из граничащих с Украиной территорий России при необходимости могут переводить для сдачи ЕГЭ в более безопасные регионы, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
00:40
«Валенсия» проведёт аукцион, доходы от которого пойдут на борьбу с расизмом
Футбольный клуб «Валенсия» проведёт благотворительный аукцион, доходы от которого пойдут в фонд борьбы с расизмом от Красного Креста.
00:25
Баринов: надеюсь, что смогу побить рекорды Лоськова и стану легендой «Локомотива»
Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал продление контракта с клубом.
00:24
Politico: в Киеве не знают, где диверсанты ВСУ взяли технику США для атаки на Россию
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не знает, где украинские диверсанты взяли американскую технику для нападения на Белгородскую область.
00:11
Вяльбе назвала ожидаемым продление отстранения российских лыжников
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставить в силе отстранение российских спортсменов от турниров.
00:07
В США назвали якобы связанную с КНР компанию причастной к кибератакам
Агентство США по кибербезопасности и инфраструктуре назвало компанию Volt Typhoon, якобы связанную с КНР, причастной к кибератакам на критическую инфраструктуру.
23:56
В Киеве и двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и двух регионах Украины.
23:55
«Интер» в девятый раз в истории выиграл Кубок Италии
«Интер» одержал победу над «Фиорентиной» в финале Кубка Италии по футболу.
23:54
«Манчестер Сити» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ
«Манчестер Сити» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Англии.
23:50
Курские власти опровергли фейк об эвакуации жителей трёх улиц регионального центра
Информация об эвакуации жителей трёх улиц в Курске силами МЧС является фейковой.
23:47
Bild: учения НАТО Air Defender 23 призваны предупредить Россию о боеготовности блока
На фоне украинского конфликта НАТО под эгидой ФРГ решила пригрозить России военными учениями Air Defender 23.
23:39
Бывший директор «Чертанова» Ларин назвал справедливым смягчение приговора
Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин назвал справедливым смягчение приговора.
23:37
Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой прибыл с рабочим визитом в Москву.
23:25
FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение уравнять мужские и женские дистанции на чемпионатах мира.
23:22
В ГУР Украины назвали Путина своей главной целью
Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России Владимира Путина главной целью его ведомства.
23:19
Мэр Краснодара: в пострадавшую от хлопка газа многоэтажку вернули электричество
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что электроэнергию вернули в пятиэтажный дом, где ранее произошёл взрыв газа.
23:09
Шведского теннисиста отстранили от турнира в Лионе за разбитую о судейскую вышку ракетку
Шведского теннисиста Микаэля Имера отстранили от турнира ATP в Лионе, после того как он разбил свою ракетку о судейскую вышку.
23:09
Губернатор Флориды Рон Десантис подал документы на участие в выборах президента США
Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года.
23:00
Госдеп: США планируют продать Украине ЗРК NASAMS на $285 млн
Администрация США объявила о контракте на $285 млн на продажу Украине одного ЗРК малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования.
22:55
В ООН отреагировали на расистский скандал с участием Винисиуса
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк поделился мнением о расистском скандале вокруг футболиста «Реала» Винисиуса Жуниора.
22:54
В МИД Бразилии заявили о важности G20 и БРИКС в мире
Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил о важности G20 и БРИКС в мире.
22:41
Жан-Пьер: Белый дом настроен на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга
Переговоры администрации США и лидеров республиканцев в конгрессе по вопросу повышения потолка госдолга проходят продуктивно, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
22:40
Пиняев поздравил Ларина с освобождением из-под стражи
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал освобождение судом из-под стражи экс-президента «Чертанова» Николая Ларина.
22:30
В Европарламенте попытаются заблокировать председательство Венгрии в ЕС
Венгерский министр юстиции Юдит Варга заявила, что в Европарламенте попытаются заблокировать председательство Венгрии в ЕС.