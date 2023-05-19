Politico: Швеция стремится в НАТО, но не соответствует стандартам альянса

Шведские политики говорят о готовности Швеции внести свой вклад в коллективную безопасность НАТО, но, несмотря на эту риторику, расходы Стокгольма на оборону не соответствуют стандартам альянса, пишет Politico. В 2022 году военные расходы Швеции составили 1,3% от ВВП, что значительно ниже показателей, предусмотренных НАТО. Кроме того, после окончания холодной войны Швеция последовательно сокращала свои вооружённые силы, несколько сменив курс лишь после 2014 года.

На территории Швеции недавно завершились крупнейшие военные учения в стране со времён холодной войны, пишет Politico. В ходе этих учений Стокгольм посылал сигнал своим союзникам и противникам: шведская армия вернулась. После многих лет сокращений вооружённые силы Швеции снова набирают людей и открывают базы на фоне ухудшения отношений с Россией. В июле этого года Швеция намерена довести до логического конца свою заявку на вступление в НАТО в ходе саммита альянса в Литве. По словам премьера страны Ульфа Кристерссона, Швеция вступает в НАТО не только для того, чтобы обрести защиту: Стокгольм также может многое предложить альянсу и укрепить его безопасность.

Несмотря на такую риторику, шведские военные расходы не соответствуют стандартам НАТО, отмечает Politico. В 2022 году Швеция выделила 1,3% ВВП на военный бюджет, что является самым маленьким показателем среди всех балтийских государств. Между тем, стандарты НАТО предписывают военные расходы на уровне 2% от ВВП: в правительстве Швеции говорят о том, что не смогут достигнуть такого уровня раньше 2026 года.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, сокращения военных расходов после холодной войны «зашли слишком далеко». Йонсон заявил, что сейчас курс Швеции изменился: принятая в 2020 году оборонительная стратегия предусматривает значительное увеличение трат на все рода войск.

Politico напоминает, что после распада СССР в 1991 году Швеция начала последовательно сокращать свои вооружённые силы. В начале 2000-х годов военный бюджет страны упал ниже уровня в 2% от ВВП. Кроме того, Швеция отменила призывную службу в армии и демилитаризовала стратегически важный остров Готланд.

Подход начал меняться с 2014 года, отмечает издание. В 2015 году Швеция утвердила новый оборонительный план, согласно которому предполагалась расконсервация и создание новых военных объектов. В 2019 году Швеция возобновила работу своей подземной военно-морской базы Мускё. Как отмечает Politico, южный берег Швеции граничит по морю с Калининградской областью, а остров Готланд находится вблизи ключевых военных и торговых морских путей Санкт-Петербурга.