Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не приведёт к укреплению безопасности в этих странах: всё произойдёт в точности наоборот. Об этом заявил аналитик Стиг Берглунд в эфире SwebbTV. По мнению эксперта, «неразумная политика» со стороны властей двух северных государств способствует гонке вооружений в Европе, которая готовится к войне, в то время как именно этого сейчас следует избегать.

После окончания Второй мировой войны в Европе преобладала мысль о недопущении войны и перевооружения, однако на сегодняшний день ситуация поменялась: Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, а Евросоюз вооружается и поставляет оружие Киеву. При этом США уже планируют использование военных баз на территории Финляндии, пишет SwebbTV.

Аналитик Стиг Берглунд выразил сомнение в том, что размещение военных баз в Швеции или Финляндии сможет укрепить безопасность этих североевропейских стран. По его словам, ряд американских политиков, в том числе республиканцы, одобряли «войну чужими руками» с целью «уничтожения России» и призывали к тому, чтобы Запад не становился «слишком гуманным» в своём мышлении. Берглунд убеждён, что Вашингтон устраивает то, как за американцев воюют украинцы, однако опасается, что финны, а со временем и шведы тоже будут «делать работу за США». Аналитик не согласен с тем, чтобы североевропейские страны защищали интересы Соединённых Штатов, в то время как они могут продолжать свою деятельность в других частях мира, передаёт SwebbTV.