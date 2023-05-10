SwebbTV: «неразумная политика» — присоединение к НАТО превратит Швецию в очередное прокси-оружие Америки

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не приведёт к укреплению безопасности в этих странах: всё произойдёт в точности наоборот. Об этом заявил аналитик Стиг Берглунд в эфире SwebbTV. По мнению эксперта, «неразумная политика» со стороны властей двух северных государств способствует гонке вооружений в Европе, которая готовится к войне, в то время как именно этого сейчас следует избегать.
После окончания Второй мировой войны в Европе преобладала мысль о недопущении войны и перевооружения, однако на сегодняшний день ситуация поменялась: Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, а Евросоюз вооружается и поставляет оружие Киеву. При этом США уже планируют использование военных баз на территории Финляндии, пишет SwebbTV.
Аналитик Стиг Берглунд выразил сомнение в том, что размещение военных баз в Швеции или Финляндии сможет укрепить безопасность этих североевропейских стран. По его словам, ряд американских политиков, в том числе республиканцы, одобряли «войну чужими руками» с целью «уничтожения России» и призывали к тому, чтобы Запад не становился «слишком гуманным» в своём мышлении. Берглунд убеждён, что Вашингтон устраивает то, как за американцев воюют украинцы, однако опасается, что финны, а со временем и шведы тоже будут «делать работу за США». Аналитик не согласен с тем, чтобы североевропейские страны защищали интересы Соединённых Штатов, в то время как они могут продолжать свою деятельность в других частях мира, передаёт SwebbTV.
По словам эксперта, Европе навязали перевооружение, которого она на самом деле не хотела. Тем не менее расширение американского военного альянса НАТО за счёт Швеции и Финляндии позволит США получить новую и очень ценную военно-стратегическую глубину в потенциальной войне с Россией, указывает SwebbTV.
Берглунд подчёркивает важность северных стран в борьбе за Арктику. «Не факт, что нас втянут в войну за территории, но мы можем стать составной частью огромной шахматной игры, в которой приводятся в движение опасные силы, поскольку существует риск применения ядерного оружия», — поясняет аналитик. Таким образом, Берглунд отмечает, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не сделает регион более безопасным, а ровно наоборот, и это — «неразумная политика» со стороны властей, резюмирует SwebbTV.
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