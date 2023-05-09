DN: «ужасный кризис недоверия» — половина лётчиков-истребителей ВВС Швеции намерены уйти со службы

Перед Швецией всё более остро стоит проблема нехватки лётчиков-истребителей, сообщает издание Dagens Nyheter. Из-за условий труда половина военных пилотов собирается уйти в учебный отпуск этой осенью. По данным организации защиты интересов военных лётчиков, их заработные платы намного ниже, чем у их коллег в других ведомствах.
К 2025 году оборонный бюджет Швеции удвоится по сравнению с 2014 годом. На фоне того как страна вооружается, военная авиация сталкивается с кадровым голодом по причине нехватки лётчиков-истребителей, пишет Dagens Nyheter.
Издание напоминает, что прошлой осенью порядка 30 человек примерно из сотни шведских лётчиков-истребителей взяли академический отпуск. Среди прочего, они были недовольны тем, что их пенсионный возраст был повышен с 55 до 67 лет без каких-либо компенсаций. Несмотря на то что условия выхода на пенсию военнослужащим были улучшены, ситуация не изменилась. Председатель организации по защите интересов пилотов Пер-Мартин Стерневи на прошлой неделе направил письмо министру обороны Швеции Полу Йонсону, в котором говорится о растущей «негативной тенденции» в области набора кадров, поскольку число пилотов, которые заявили о намерении временно покинуть службу и пойти учиться этой осенью, перевалило за 40 человек.
Стерневи рассказал журналистам Dagens Nyheter, что инфляция и цены на электроэнергию вынудили нескольких лётчиков-истребителей, которые прошлой осенью учились на дневном отделении, вернуться к работе этой весной. По его словам, если их посчитать вместе с остальными, то этой осенью в учебный отпуск уйдёт примерно 50 пилотов. Стерневи заявил, что неспособность Вооружённых Сил Швеции справиться с недовольством лётчиков-истребителей привела к «ужасному кризису недоверия», который уже распространился на лётчиков вертолётной и транспортной авиации. Он отмечает, что существует большая разница в размере оплаты труда пилотов Вооружённых сил и их коллег в береговой охране и морской администрации Швеции.
В организации по защите интересов пилотов убеждены, что нехватка пилотов будет иметь серьёзные последствия для безопасности полётов. Кроме того, лётная школа Вооружённых Сил Швеции в Линчёпинге приостановила все работы по внедрению нового учебного самолёта SK40 по причине высокой нагрузки на персонал, пишет Dagens Nyheter.
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