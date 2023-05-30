Le Figaro: в Скандинавии стартовали крупнейшие арктические учения НАТО

12:07
Пауэрлифтер с Украины отказался пожать руку спортсмену из Ирана после победы на ЧМ по жиму лёжа
Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко во время церемонии награждения проигнорировал рукопожатие от иранца Амира Резу Месфоруша.
12:04
Еврокомиссар Рейндерс: ЕС ищет повод для конфискации замороженных российских активов
Еврокомиссия и страны — члены ЕС продолжают искать возможности для конфискации замороженных российских активов.
12:01
«Джон Уик 4» официально выйдет в онлайн-кинотеатре в России
Четвёртая часть франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
12:00
Корабль «Шэньчжоу-16» произвёл стыковку с китайской орбитальной станцией
Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» состыковался с главным модулем орбитальной станции КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.
11:57
Житель дома в Новой Москве рассказал о последствиях взрыва украинского беспилотника
Житель дома в Новой Москве рассказал RT о последствиях взрыва украинского беспилотника. По его словам, в квартире соседей пострадали люди, а также прорвало трубы.
11:56
Рогов сообщил, что Киев блокирует ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Украинские власти блокируют ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, продвижения в данном направлении нет. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
11:54
Морис — о Бобровском: Сергей заработал каждый пенни в этом плей-офф Кубка Стэнли
Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру российского голкипера Сергея Бобровского в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11:52
Пушилин: атака беспилотников на Москву показала истеричность киевского режима
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что атака БПЛА на Москву показала истеричность киевского террористического режима.
11:50
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение ложной информации
Столичная прокуратура предостерегает об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации, в том числе о происшествиях в Москве.
11:49
В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра
В Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
11:47
Путин освободил Безродную от должности замглавы Минюста России
Президент России Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции России.
11:44
Хёнесс — об увольнении Кана из «Баварии»: это был неприятный разговор
Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался об увольнении Оливера Кана с поста генерального директора клуба.
11:44
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров с севера Косова и отвести полицию
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и главой постоянной делегации ЕС в Сербии призвал их повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера Косова.
11:43
Рогов заявил о перемещении боевиков ВСУ вдоль линии фронта в Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о перемещении боевиков ВСУ вдоль линии фронта в Запорожской области.
11:40
Минэнерго: более 40 населённых пунктов обесточены на Украине из-за непогоды
Более 40 населённых пунктов обесточены в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
11:36
ТАСС: в Киеве ночью взрывы звучали на протяжении нескольких часов
В Киеве ночью взрывы звучали на протяжении нескольких часов, в том числе они были слышны в Голосеевском и Святошинском районах.
11:33
В Запорожской области есть погибшие и пострадавшие при обстреле ВСУ
В результате обстрела украинскими военными Михайловки Запорожской области есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района региона Наталья Романиченко.
11:29
Собянин: эвакуированные после атаки БПЛА жители Москвы начинают возвращаться в дома
Эвакуированные после атаки украинских беспилотников жители Москвы начинают возвращаться в свои дома. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
11:28
Российский вратарь «Торонто» Самсонов заявил, что из-за травмы шеи кровь могла попасть в мозг
Голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов высказался о своей травме.
11:27
Собянин поручил устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях после атаки беспилотников.
11:24
ТАСС: в Донецке работает система ПВО
В Донецке работает система противовоздушной обороны.
11:22
Аксёнов заявил о заполненности всех водохранилищ Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о заполненности всех водохранилищ российского полуострова.
11:20
Власти Артёмовска заявили о невозможности начать восстановительные работы из-за обстрелов
Администрация и коммунальные службы не могут начать работу в Артёмовске из-за атак БПЛА и обстрелов.
11:19
Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 20% за неделю
Заболеваемость коронавирусом снизилась в России почти на 20% за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
11:19
Защитник «Спартака» Дуарте объяснил своё удаление в матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о своём удалении в матче с «Зенитом» в 26-м туре чемпионата России.
11:17
Российский фильм «Нина» стал участником Шанхайского кинофестиваля
Российская лента «Нина» с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в главных ролях попала в основную конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля.
11:14
Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины
11:13
ОАК: военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А передали Минобороны России
Модернизированный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А передали Министерству обороны России.
11:12
В Киевской области рейдеры захватили храм Димитрия Солунского
В Киевской области в селе Черняхов Обуховского района рейдеры захватили храм Димитрия Солунского. Об этом информирует Союз православных журналистов.
11:07
В Финляндии подали заявление в полицию на сборную Латвии по хоккею из-за рекламы букмекера
В Финляндии открыли уголовное дело против сборной Латвии по хоккею из-за игровой формы с логотипом букмекерской конторы.
11:05
В Камышлове Свердловской области подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд
В Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.
11:04
Власти Херсонской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ
Населённые пункты левобережной части Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.
10:58
Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства ПВО
Украинский президент Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства противовоздушной обороны.
10:55
Боевики ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО.
10:54
Билялетдинов считает, что сборная России могла выиграть чемпионат мира по хоккею
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о чемпионате мира по хоккею.
10:50
Власти Швеции заявили, что ждут согласования санкций против России к саммиту ЕС в июне
Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила, что ожидает согласования очередного пакета санкций ЕС против России к саммиту Евросоюза 29—30 июня.
10:44
Краснов поручил прокурорам взять на контроль расследование атаки БПЛА в Москве
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам взять на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье.
10:43
МИД КНР заявил, что США нужно создать необходимые условия для диалога глав МО двух стран
Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило, что Соединённым Штатам нужно создать необходимые условия и атмосферу для диалога министров обороны двух государств.
10:40
Новак 30 мая обсудит с нефтяными компаниями ситуацию на рынке нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак во вторник, 30 мая, обсудит с нефтяными компаниями сложившуюся ситуацию на рынке нефтепродуктов.
10:39
Ольховский: у Мирры Андреевой хорошие шансы выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что у российской теннисистки Мирры Андреевой хорошие шансы выйти во второй круг «Ролан Гаррос».
10:35
В подмосковной Истре ищут фрагменты упавшего беспилотника
Территория около деревни Павлово-1 в городском округе Истра в Подмосковье в настоящее время обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотника.
10:34
Экономист Беляев назвал конъюнктурным всплеском повышение курса доллара до 81 рубля
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара поднялся выше 81 рубля.
10:27
МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера международных судов
Дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам саммита БРИКС в августе в Южно-Африканской Республике, не распространяется на ордера международных судов, заявили в МИД ЮАР.
10:25
В Риге снесли памятник Пушкину
В латвийской столице в центральном парке Кронвалда снесли памятник русскому писателю Александру Пушкину.
10:25
В МИД КНР поддержали Сербию в ситуации вокруг Косова
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию вокруг частичного признанного Косова, заявила, что китайская сторона поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета.
10:23
Романо: Энрике — основной кандидат на должность главного тренера «Наполи»
Бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Наполи».
10:19
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов калибра 155 мм.
10:16
Депутат Бессараб отметила необходимость проведения уроков мужества в школах
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею создания государственных рекомендаций производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине.
10:15
МИД Франции призвал к снижению напряжённости после столкновений в Косове
Париж осудил столкновения на севере Косова и призвал к снижению напряжённости.
10:14
Жители Подмосковья рассказали, что слышали громкие звуки во время атаки БПЛА
Жители Московской области рассказали RT, что слышали громкие звуки во время атаки беспилотников украинской армии.