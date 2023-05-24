Bild: НАТО поднимет в небе Германии сотни самолётов, чтобы послать «сильный сигнал» России

25 стран, 240 самолётов и 10 тыс. солдат примут участие в крупнейших учениях НАТО на территории Германии, которые готовились с 2018 года. Цель манёвров — продемонстрировать возможности и силу военного блока. Главный внешний адресат демонстрации силы тоже очевиден — Россия и российский президент Владимир Путин, сообщает немецкое издание Bild.

Военных манёвров таких масштабов ещё не было в истории Североатлантического альянса. Планируемые с 2018 года учения хотя и носят оборонительный характер, но на фоне специальной военной операции России на Украине они стали «актуальны как никогда раньше», — отмечает Bild.

На манёврах «мы продемонстрируем, что можем в течение нескольких часов объединить силы», — заявил главнокомандующий ВВС ФРГ Инго Герхартц. «Цель (учений. — ИноТВ) в том, чтобы послать сильный сигнал: в критической ситуации мы в состоянии защитить себя», — продолжает немецкий военный. Адресат сигнала, по мнению Bild, очевиден — Россия и её президент Владимир Путин.

25 стран НАТО будут посылать «сильный сигнал» главнокомандующего ВВС ФРГ в небе Германии и сопредельных государств с 12 по 23 июня в рамках учений с кодовым названием «Воздушный защитник» (Air Defender). Страны будут представлены в различных ролях. Германия предоставляет для учений свои аэродромы (от Баварии на юге до Мекленбурга на севере) и 6 тыс. солдат, со стороны США ожидается порядка 100 самолётов и 600 военнослужащих.

Как сообщает издание Bild, всего в учениях будут задействованы 240 боевых самолётов различных моделей: F-15, F-16, F-35, Eurofighter, Tornado и американский военно-транспортный C130 Herkules. Специально для манёвров будут построены мобильные базы для танков. Планируется, что в рамках учений будут ежедневно совершаться около 200 вылетов с немецких аэродромов для отработки борьбы с беспилотниками и эвакуации из городов.

Масштабные учения будут проходить в дневное время и в период отпусков у немцев, но Инго Герхартц уверен, что они лишь несущественно затронут гражданское воздушное сообщение. Максимум, что возможно, это небольшие задержки вылетов, отмечает Bild.