DN: Швеция попытается вступить в НАТО в следующем году — чтобы успеть до американских президентских выборов

Когда чуть более года назад Швеция и Финляндия решили подать заявки на членство в НАТО, целью двух североевропейских стран стал саммит НАТО в Мадриде прошлым летом. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с огромным списком требований и впустил в альянс Финляндию, но не Швецию. Вследствие выдвинутых требований Анкары шведское правительство возложило свои надежды на саммит НАТО в Вильнюсе в июле этого года. В настоящий момент идёт «лихорадочная» дипломатическая активность вокруг присоединения Швеции к военному блоку, передаёт газета Dagens Nyheter.

Однако по прошествии времени кажется, что турецкий президент сможет сохранить контроль над будущим политики безопасности Швеции, а из политических и военных источников издания раздаются новые прогнозы. В апреле следующего года в Вашингтоне будет отмечаться 75-летие НАТО, где снова соберутся все высшие руководители стран альянса, отмечает автор статьи.

Недавно военное командование НАТО завершило разработку нового подробного плана обороны, который предполагается принять на саммите в Вильнюсе. Впервые со времён холодной войны военный альянс в деталях планирует отражение нападения России на одно из государств-членов. Военное планирование чрезвычайно важно, поскольку исходя из него проводятся учения, боевое слаживание войск, которое позволяет в краткие сроки выполнять масштабные и сложные операции. Тем не менее на Швецию этот сверхсекретный план не распространяется, сетует журналист Dagens Nyheter.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, после саммита НАТО в Мадриде прошлым летом его страна участвует почти во всех рабочих группах НАТО. Североатлантический альянс и Швеция также установили предварительные цели, связанные с военным потенциалом, к которым Стокгольм должен стремиться к тому дню, когда страна станет полноправным членом военного блока, подчёркивает издание.

Шведская оборона основана на тесном сотрудничестве с Финляндией, однако сейчас восточный сосед скандинавов входит в НАТО, а Швеция находится вне блока. Есть ещё одна причина, по которой саммит в Вашингтоне рассматривается как новая дата вступления. В ноябре следующего года в США пройдут президентские выборы, в которых будет участвовать и может победить Дональд Трамп, — а он не питает тёплых чувств к НАТО, поэтому сейчас в Белом доме «усердно работают» над тем, чтобы Швеция присоединилась к альянсу. Ну а в настоящее время президент Эрдоган снова подтверждает неготовность Турции принять Швецию в НАТО, резюмирует Dagens Nyheter.