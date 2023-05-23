Newsweek: НАТО вступает в конкуренцию с трансформирующейся российской армией

В ходе украинского конфликта российская армия приобретает главное, чего ей не хватало, — боевой опыт. При этом НАТО остаётся неподготовленным к любому возможному конфликту с Россией — вне зависимости от его итогов, отмечает Newsweek. Издание полагает, что масштабы спецоперации на Украине наглядно продемонстрировали эту неподготовленность Запада.

На полях сражений на Украине российские военные приобретают то, чего им раньше не хватало, — боевой опыт. Как отмечает Newsweek, на восточном фланге НАТО приходится готовиться к противостоянию с понёсшей потери, но ставшей значительно более опытной и хорошо снабжённой российской армией.

Российская спецоперация на Украине дала Североатлантическому альянсу время для пополнения и расширения вооружённых сил, которые на протяжении десятилетий были заняты в основном борьбой в конфликтах низкой интенсивности и в отдалённых районах.

На прошлой неделе на полях конференции имени Леннарта Мери в Эстонии военные чиновники НАТО заявили в беседе с Newsweek, что альянс не готов противостоять России — вне зависимости от того, чем закончится украинский конфликт. По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, российским вооружённым силам потребуется «несколько лет», чтобы вернуться к своим возможностям до конфликта, но, даже несмотря на это, Россия представляет серьёзную угрозу для НАТО.

«Даже потеряв технику и людей на Украине, они всё ещё представляют угрозу для Эстонии, а значит, и для НАТО, — заявил Певкур в интервью Newsweek в министерстве обороны в Таллине. При этом он указал, что потери касаются Сухопутных войск, но не Военно-морских и Военно-воздушных сил России. — Вот что мы должны понять: Россия представляет угрозу для НАТО, для Эстонии, для Латвии, для восточного фланга НАТО. И поэтому мы должны быть готовы как можно быстрее».

При этом, как отмечает издание, масштабы конфликта на Украине наглядно продемонстрировали неподготовленность Запада. Лишь один из примеров — поставки вооружений: зачастую российские орудия за один день выпускают больше снарядов, чем европейские страны в совокупности способны произвести за один месяц. Партнёры Украины поспешили отправить на фронт оружие и боеприпасы из собственных запасов, но теперь перед ними стоит сложная задача — восполнить их.

Эстонские чиновники настаивают, чтобы НАТО повысило показатель военных расходов для входящих в альянс стран до 2,5% от ВВП, притом что большинство членов не выполняют и нынешнюю цель — 2%. Своё требование премьер-министр Кайя Каллас обосновывает «новой реальностью» долгосрочной конфронтации с Россией.

«Спокойствие 1990-х годов, которое было в Европе, привело нас к ситуации, в которой мы сейчас находимся. У нас на складах не хватает боеприпасов, у нас не хватает танков. Вопрос не в двух или двух с половиной процентах. Речь идёт о том, что мы должны сделать коллективно, чтобы быть готовыми к сдерживанию России... Неважно, кто это говорит — Эстония или США. Посыл один и тот же: мы должны больше инвестировать в нашу оборону, чтобы наши свободы были защищены», — объясняет Певкур.

Члены НАТО также стараются извлечь уроки из украинского конфликта, пишет Newsweek. Эстония, например, удваивает численность своих сил территориальной обороны до 20 тыс. человек. Страны на восточном фланге альянса модернизируют орудия дальнего действия, в том числе закупают американские ракетные системы HIMARS. Также особое внимание уделяется противовоздушной и противоракетной обороне.