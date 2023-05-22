Das Erste: «Германия делает то, что может сама», — Шольц о помощи Украине

В том, что касается помощи Украине, Германия «делает то, что может сама», заявил Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Das Erste. О поставке истребителей Киеву он высказался с осторожностью: у Берлина необходимых самолётов нет. В качестве одной из приоритетных задач канцлер Германии назвал подготовку пилотов. Кроме того, необходимо и также расширять поддержку Украины на мировом уровне, заявил Шольц.

Канцлер Олаф Шольц по-прежнему осторожно относится к возможным поставкам истребителей на Украину. У Германии нет истребителей, заявил он в интервью телеканалу Das Erste. Шольц не смог сказать, предоставят ли другие страны G7 истребители F-16, и если да, то когда это произойдёт. Прежде всего, должна быть проведена длительная подготовка пилотов — решение о поставке находится в самом конце списка, и оно ещё не принято.

Более того, поставка истребителей не является главным вопросом, отметил Шольц. Скорее, необходимо и дальше расширять всемирную поддержку Украины. «Мы пригласили сюда многие страны, с которыми мы хотим поговорить конкретно — и не только об этом, но и о нашей общей перспективе дальнейшего развития мира», — подчеркнул канцлер Германии.

О роли своей страны Шольц сказал так: «Германия делает то, что может сама». Это включает в себя противовоздушную оборону и танки. Украине нужна эта помощь для запланированного контрнаступления в начале лета.

«Общей заботой остаётся предотвращение эскалации конфликта между Россией и НАТО, — также отметил Шольц. — Как канцлер Германии я обязан это сделать перед гражданами нашей страны, но дружественные главы государств и правительств также обязаны это сделать перед своими гражданами». Все они высказались соответствующим образом — вот почему необходимо всегда действовать согласованно и сохранять осторожность.

В целом, Шольц высоко оценил результаты саммита G7 в Хиросиме. Принятые там решения были, по его словам, «очень хорошими, чёткими обязательствами по улучшению мира». Они были «поддержаны экономически сильными демократиями, и поэтому это также очень успешный саммит».

В беседе с журналистами Das Erste Шольц подчеркнул, что страны G7, как экономически сильные демократии, не являются единственными странами, которым есть что сказать в мире. «Вот почему важно, чтобы мы вели разговор с демократиями Азии, Африки и Америки. Можно сказать, что мы разговариваем на равных с важными странами будущего мира, в которых также проживает гораздо больше людей, чем во многих странах «Большой семёрки», а в некоторых даже больше, чем во всех этих странах вместе взятых», — пояснил канцлер Германии.

Шольц сказал, что в ходе очень интенсивных переговоров, в том числе и в преддверии нынешней встречи, удалось выработать общую позицию по вопросу о том, как позиционировать себя в мире.

У нас есть шанс создать избавленный от войн «мир, основанный на сотрудничестве», — сказал Шольц. «Это касается и Китая, экономический успех которого никто не считает негативным, и это процветание должно быть возможным и для граждан Китая в будущем», — заметил Шольц. Однако, по его словам, все страны должны придерживаться понимания того, что границы не могут быть передвинуты силой.

Кроме того, в интервью немецкому телеканалу Шольц подчеркнул необходимость для Германии и Европы диверсифицировать экономику, чтобы стать более независимыми. По его словам, прошло то время, когда человек получал всё самое дешёвое, имел только одного поставщика или концентрировался на одной или двух странах. Однако необходимый для этого процесс перестройки займёт много лет, предупредил канцлер Германии в интервью Das Erste.