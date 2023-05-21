NYTimes: саммит «Большой семёрки» в Хиросиме стал «чем-то вроде клуба одиноких сердец»

У лидеров стран «Большой семёрки», собравшихся в этом году на саммите в Хиросиме, несмотря на все их различия, есть нечто общее: никто из них не пользуется популярностью среди избирателей, пишет The New York Times. В результате нынешняя встреча G7 превратилась в нечто вроде «клуба одиноких сердец», где нелюбимые лидеры могут пожаловаться на свои внутренние проблемы.

В этом году саммит «Большой семёрки» стал «клубом нелюбимых лидеров», пишет The New York Times.

«Они родом из разных уголков земного шара, говорят на разных языках, представляют разные идеологии, а их возраст варьируется от 43 до 80 лет. Но у президента Байдена и других лидеров «Большой семёрки», собравшихся в Японии в эти выходные, есть нечто общее. Все они не особо популярны у себя на родине», — отмечает издание.



Для Байдена и его коллег из ведущих промышленных держав мира настала эпоха демократического недовольства, когда избиратели, похоже, недовольны избранными ими президентами и премьер-министрами.



Каждый лидер находится в затруднительном положении по разным причинам, но их общие трудности подчёркивают хрупкость свободных обществ во времена глубоких политических и культурных разногласий.



Из-за этого нынешний саммит в японской Хиросиме стал, по выражению одного специалиста, чем-то вроде «клуба одиноких сердец», где нелюбимые лидеры могут пожаловаться на свои внутренние проблемы и обменяться идеями о том, как снова завоевать благосклонность избирателей.



«Несколько дней вдали от дома, чтобы пообщаться с коллегами на мировой арене, могут стать долгожданным облегчением для потрёпанных лидеров, шансом пройтись гордой поступью, показать себя и сыграть роль государственного деятеля, формирующего силы истории», — говорится в статье.



Между тем, как отмечает издание, ни одному из лидеров «Большой семёрки» не удалось заручиться поддержкой большинства избирателей в своих странах. Так, по данным Morning Consult, лучший результат в этом плане у премьер-министра Италии Джорджи Мелони, рейтинг одобрения которой составляет 49%. За ней следуют Байден с 42%, премьер-министр Канады Джастин Трюдо с 39%, канцлер Германии Олаф Шольц с 34%, премьер-министр Великобритании Риши Сунак с 33% и премьер-министр Японии Фумио Кисида с 31%. Президент Франции Эммануэль Макрон отстал от остальных с удручающим рейтингом 25%.