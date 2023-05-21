Der Spiegel: одновременно партнёр и противник — страны G7 «определились» с отношением к Китаю

В итоговой декларации саммита «Большой семёрки» страны группы определили своё отношение к Китаю: с одной стороны, он является крупнейшим торговым партнёром, с другой — противником западных промышленных стран, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Соответственно, группа G7 решила действовать в отношениях с Пекином «открыто, насколько это необходимо, и независимо, насколько это возможно».

То, что говорится об отношениях с Китаем в заключительном коммюнике саммита G7, опубликованном в субботу утром, можно выразить одним предложением: настолько открыто, насколько это необходимо, настолько независимо, насколько это только возможно, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Для «Большой семёрки» Китай является одновременно и противником, и партнёром — как в экономическом плане, так и в плане безопасности.

Пандемия коронавируса показала всем членам G7, насколько важным может стать гарантированное предоставление определённых товаров и услуг, необходимых для поддержания самих критических инфраструктур. В то же время тесные торговые связи с Китаем гарантируют бесчисленное количество рабочих мест и способствуют процветанию стран «Большой семёрки» — в разной степени, в зависимости от страны.

Тот факт, что Китай, страна с некогда низкооплачиваемым трудом, ставшая конвейером мировой торговли, сегодня опережает других во многих технологических областях, вновь ставит на повестку дня старую тему: как предотвратить дальнейший отток технологических новшеств в Китай.

Что касается политики безопасности, то США и Китай, в частности, всё чаще вступают в прямую конкуренцию друг с другом, отмечает Der Spiegel. В частности, тлеющий конфликт вокруг статуса Тайваня, независимость которого защищают США, но на который Китай претендует как на часть своей территории, становится всё более напряжённым. В Южно-Китайском море, которое эксперты по безопасности уже много лет считают особенно конфликтным регионом, США и Китай всё чаще вступают в прямое военное соперничество. В то же время предпринимаются усилия, чтобы не потерять Китай в качестве посредника в отношениях с Россией.

Итоговая декларация саммита отражает эти противоречивые интересы. Тем не менее документ чётко показывает, где обе стороны хотят занять общую позицию по отношению к Китаю. В нём описаны меры по изоляции от Китая, но также и предложения Китаю: в частности, страны G7 предлагают Китаю «конструктивные и стабильные отношения», но на фоне собственных национальных интересов: «Необходимо, учитывая роль Китая в международном сообществе и размер его экономики, работать с Китаем как над глобальными вызовами, так и над областями общих интересов».

Собравшиеся на саммите страны призывают Китай сотрудничать с «Большой семёркой» для урегулирования негативных ситуаций, имеющих глобальные последствия. Здесь они упоминают проблему изменения климата, кризис биоразнообразия, охрану природы, долговой кризис бедных стран, политику здравоохранения и стабильность экономической системы.

Однако страны G7 также объявляют о своём намерении стать более экономически самодостаточными: «Мы будем предпринимать индивидуальные и коллективные действия, чтобы инвестировать в собственную экономическую динамику. Мы будем снижать чрезмерную зависимость в наших важнейших цепочках поставок».

G7 ясно даёт понять, что для них торговля с Китаем также связана с соблюдением определённых условий: «Для обеспечения устойчивых экономических отношений с Китаем и укрепления международной торговой системы мы будем работать над созданием равных условий для наших работников и предприятий. Мы будем работать над решением проблем, создаваемых нерыночной политикой и практикой Китая, которые искажают глобальную экономику».

В заявлении «Большой семёрки» ясно говорится об оттоке технологических новшеств, особенно в тех случаях, когда они могут быть использованы в военных целях: «Мы остановим вредоносную практику, такую как незаконная передача технологий или обмен данными. Мы будем укреплять нашу устойчивость к экономическим ограничениям. Мы также признаём необходимость защиты определённых передовых технологий, которые могут быть использованы для угрозы нашей национальной безопасности, без неоправданного ограничения торговли и инвестиций».

Среди прочего, в декларации упоминается возможность более пристального взгляда на собственные иностранные инвестиции. Это может стать важным дополнением к существующим инструментам целевого контроля за экспортом и инвестициями из-за рубежа, говорится в документе.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в Хиросиме, что США уже некоторое время работают над созданием правовой основы для заблаговременной проверки иностранных инвестиций. Ссылаясь на декларацию «Большой семёрки», он дал понять, что каждая страна должна будет сама решать, как обходиться с этим вопросом.

Декларация также содержит чёткие формулировки в отношении политики безопасности, пишет Der Spiegel. Среди прочего, в ней говорится: «Мы по-прежнему серьёзно обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением... Нет никаких правовых оснований для экспансивных морских притязаний Китая в Южно-Китайском море, и мы выступаем против милитаризации Китая в регионе».

Заявление конкретизирует статус-кво Тайваня: «В фундаментальных позициях членов G7 по Тайваню не произошло никаких изменений, включая заявленную политику «одного Китая». Мы призываем к мирному решению проблем в Тайваньском проливе». Мир и стабильность там «необходимы для безопасности и процветания международного сообщества».

Что касается России, в заявлении G7 содержится призыв к Китаю внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине. Китай должен призвать Россию «прекратить военную агрессию и вывести свои войска с Украины немедленно, полностью и безоговорочно». «Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе путём прямого диалога с Украиной», — заявляет группа G7.

Саммит в Хиросиме официально продолжается до воскресенья. В субботу утром президент Украины Зеленский прилетел для личной встречи с участниками саммита, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.