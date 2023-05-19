Foreign Policy: недоверие, геополитические амбиции и дружба с Москвой не дают Бразилии встать на сторону Запада в украинском конфликте

Позиция бразильского правительства относительно украинского конфликта вызывает недовольство у США и их союзников. Но у властей латиноамериканской страны есть веские основания для подобного поведения. Они хотят сохранить добрые отношения с Москвой, стремятся к многополярному миру и считают существующий прозападный миропорядок лицемерным, пишет Foreign Policy.

«Медовый месяц» президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с США и их союзниками закончился на удивление быстро. Его позиция в отношении украинского конфликта разочаровала западные правительства, пишет Foreign Policy.

Возможно, Лула руководствовался благими намерениями, пытаясь возглавить переговоры по прекращению огня. Но его частые «противоречивые» заявления по этому вопросу способны вызвать постоянные трения между Бразилией и её западными партнёрами в то самое время, как она хочет получить место среди могущественных держав, рассуждает издание.

В начале апреля Лула призывал Киев задуматься об уступке Крымского полуострова для переговоров с Россией. Он также обвинял США в затягивании кровопролития и отказывался признавать Москву единственным инициатором конфликта, обращает внимание Foreign Policy.

Западные страны резко критиковали риторику Лулы. Администрация Байдена осудила его слова о том, что Вашингтону необходимо «прекратить поощрять конфликт», заявив, что бразильский президент «бездумно повторяет российскую и китайскую пропаганду», напоминает издание.

Хотя некоторые наблюдатели приветствуют попытку Лулы сыграть посредническую роль в решении конфликта, её вряд ли удастся воплотить «без благословения» Вашингтона и его союзников. Вместе с тем западным лидерам не помешало бы понять, чем обусловлено поведение бразильских властей. Ведь в конце концов нежелание глобального Юга объединяться с Западом в отношении Украины «свидетельствует о более широкой динамике отношений между Севером и Югом и вполне может определять будущее глобального порядка», утверждает издание.

По его словам, существуют четыре ключевых фактора, которые объясняют позицию Бразилии по украинскому конфликту. Во-первых, отношения с Россией на протяжении многих лет занимают во внешнеполитических задачах страны центральное место.

Москва на протяжении долгого времени остаётся «ненавязчивым и неизменным другом» Бразилии, предлагая отношения, свободные от сложностей и критики, которыми характеризуются связи латиноамериканской страны с Западом. Кроме того, импорт российских удобрений имеет решающее значение для её чрезвычайно важной сельскохозяйственной отрасли, отмечает издание.

В 2014 году правительство Дилмы Русеф, союзницы Лулы, отказалось подчиниться Западу, требующему отозвать приглашение Владимира Путина на саммит БРИКС после воссоединения Крыма с Россией. Позже бразильский президент поддержала совместное заявление организации, отвергающее призывы Вашингтона к дипломатической изоляции Москвы, подчёркивается в статье.

Не только левые, но и правоцентристские и крайне правые лидеры Бразилии использовали для своей выгоды отношения с Россией. Даже если бы Жаиру Болсонару остался у власти, страна едва ли изменила бы свою позицию по Украине. Более того, вероятно, единственное, о чём он смог бы согласиться с Лулой, — необходимость соблюдать нейтралитет в условиях потенциальной новой холодной войны, полагает Foreign Policy.

С одной стороны, Бразилия видит в сохранении связей с Россией, Индией, Китаем и ЕС лучший способ сбалансировать свои в высшей степени асимметричные отношения с США, которые долгое время считали Латинскую Америку подчинённым регионом. С другой стороны, она держит все возможности открытыми, чтобы подстраховаться в мире, «где исход обновлённой политики великих держав весьма неопределён», рассуждает издание.

Во-вторых, бразильцы часто воспринимают западную риторику о «моральном долге» осудить Россию как раздражающую и лицемерную. Причиной тому многочисленные нарушения Западом международного права, включая среди прочего натовские вторжения в Ирак и Ливию. Ведь их инициировали те самые силы, которые сейчас стремятся изолировать Россию за её спецоперацию на Украине.

С точки зрения латиноамериканского государства, либеральный порядок, основанный на правилах, зачастую оказывается вовсе не либеральным и не основанным на правилах. Кроме того, существует убеждение, что, несмотря на риторику, Запад никогда собирался принимать Москву, Бразилию или Нью-Дели в качестве полноправных членов своего клуба, поясняет издание.

В-третьих, действующее правительство Бразилии и большая часть оппозиции считает, что лучший способ подстраховаться и сохранить стратегическую автономию — активно участвовать в создании многополярного миропорядка. В этой менее ориентированной на Запад системе Россия, по мнению бразильских политиков, должна быть одним из полюсов, подчёркивается в статье.

В-четвёртых, по мнению издания, попытки Лулы поучаствовать в переговорах по Украине отражают часто упускаемое из виду или принижаемое мнение о том, что Бразилия может внести уникальный вклад на мировой арене. Её стремление в последнее десятилетие в значительной степени не проявлялось из-за внутренних политических потрясений.

Но в не таком далёком прошлом Бразилия удерживала статус дипломатического лидера. Страна возглавляла сложную миротворческую миссию на Гаити, пыталась заключить сделку по ограничению ядерной программы Ирана, играла ведущую роль в глобальных дебатах о гуманитарном вмешательстве и вошла в десятку государств, имеющих наибольшее количество посольств в мире, обращает внимание Foreign Policy.

Даже во времена политической нестабильности Бразилия не отказывалась от своих геополитических амбиций. Возможно, только у Индии стремление к реформе международной системы, особенно в ООН, настолько же тесно связано с «национальной внешнеполитической идентичностью», полагает издание.

Но по сравнению с другими развивающимися экономиками Бразилия сталкивается с огромным недостатком: её доля в мировом ВВП неуклонно снижается. Поэтому дипломатический статус становится для страны ещё более важным рычагом влияния.

«Хотя существует искушение отмахнуться от стремления Лулы к миру на Украине как от донкихотства, напористость Бразилии свидетельствует о более широких опасениях глобального Юга относительно доступности якобы либерального международного порядка. Чтобы привлечь Лулу к усилиям западных держав на Украине, им сначала нужно доказать, что они ценят Бразилию как партнёра. Пока его не услышат и не воспримут всерьёз, глобальный Юг, вероятно, продолжит выражать инакомыслие», — заключает Foreign Policy.