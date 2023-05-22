TV4: главком ВС Швеции признал, что поддержка Украины начинает сказываться на собственной обороне

Военная помощь Киеву обходится слишком дорого шведскому правительству и может ухудшить обороноспособность страны. Об этом заявил верховный главнокомандующий вооружёнными силами скандинавского королевства Микаэль Бюден, передаёт телеканал TV4. Высокопоставленный военный опасается, что нехватка бюджетных средств может повлиять на подготовку призывников и проведение учений.
Поставки военной техники Швецией в качестве помощи Киеву, начинает негативно отражаться на собственной обороне скандинавской страны, которая находится в «критической фазе роста». Об этом заявил верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден, передаёт телеканал TV4.
По данным правительства, с конца февраля прошлого года Швеция отправила военной техники на Украину почти на 17 млрд шведских крон. В указанную сумму входит всё — от артиллерийских систем до боеприпасов. Однако этот факт теперь начинает влиять на собственную оборону североевропейского королевства, которое намерено удвоить численность своих вооружённых сил — до 120 тыс. человек — в 2035 году, пишет TV4.
По словам Бюдена, средств может не хватить на подготовку призывников, проведение учений, обучение военнослужащих и инвестиции. Уже на сегодняшний день шведские вооружённые силы испытывают дефицит боеприпасов и основного оборудования. TV4 напоминает, что параллельно с расширением штата армии в стране также идёт адаптация вооружённых сил в связи с будущим вступлением Швеции в НАТО. «Мы делаем всё возможное, чтобы выполнить как можно больше задач, однако достичь всех целей будет сложно или очень сложно», — заявил Микаэль Бюден.
Сможет ли Швеция продолжать поставлять оружие Украине, зависит от того, на какой риск готов пойти Стокгольм в определённых областях. Бюден ссылается на документ, переданный шведским оборонным ведомством правительству Швеции, содержащим список вооружения, которое Швеция может отправить Киеву, с описанием того, сколько это будет стоить стране. «Мы сейчас фактически отказались от всего, что было в том документе», — резюмирует TV4 словами главкома Микаэля Бюдена.
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