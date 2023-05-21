DN: «плацдарм НАТО» — Североатлантический альянс ожидает от Швеции увеличения численности войск после её вступления в военный блок

Обязательства Швеции как члена НАТО будут более обширными, чем те, что обсуждались до сих пор. Об этом свидетельствуют интервью, проведённые газетой Dagens Nyheter с представителями ряда стран НАТО и международными экспертами. Специальная военная операция России на Украине «вынудила» Североатлантический альянс принять новую стратегию по обороне, пишет издание.

По словам начальника Генерального штаба вооружённых сил Польши Раймунда Анджейчака, изменение стратегии НАТО призвано направить России сильный сигнал, что, по его мнению, является единственным способом сохранения мира. Новая стратегия альянса была принята на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года, после того как Швеция подала заявку на членство в военную организацию. В стратегии говорится о том, что НАТО должно «защищать каждый дюйм союзной территории» посредством сдерживания и обороны. В непосредственной близости от Швеции находятся восточные члены военного блока Польша, Эстония, Латвия и Литва, в которых сегодня действуют так называемые силы растяжки других союзников по НАТО, состоящие из батальонов по тысяче человек в каждом, или другими словами — расширенное передовое присутствие EfP (Enhanced forward Presence), отмечает Dagens Nyheter.

Идея заключается в том, чтобы сдержать Россию, поскольку российское нападение вовлекло бы весь блок НАТО, однако освобождение оккупированных территорий в потенциальном контрнаступлении потребует времени и в настоящее время неприемлемо. Поэтому Североатлантическому альянсу необходима современная передовая оборона на своём восточном фланге. Планы по защите Польши и трёх балтийских стран были недавно составлены верховным главнокомандующим НАТО в Европе американским генералом Кристофером Каволи. Как сообщает издание, шведские военные получат доступ к ним только после присоединения Швеции к НАТО в качестве полноправного члена.

Автор статьи напоминает, что Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Со своей восточной границей протяжённостью в 1300 км граница НАТО с Россией была увеличена вдвое. По словам нескольких источников Dagens Nyheter, в НАТО Финляндию, Швецию и Норвегию называют «фронтом, плацдармом и тылом» альянса. В случае угрозы со стороны России Северному Калотту Швеция станет «плацдармом» НАТО. В передовой район будут перемещены подразделения НАТО, организованы шведские подразделения, а тыловое обеспечение будет выдвинуто на передовую. Швеция должна будет предоставить в распоряжение НАТО армейскую бригаду в составе 5 тыс. солдат и офицеров, которая будет оснащена танками, боевыми машинами, артиллерией и средствами технического обслуживания, сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на источник из НАТО.