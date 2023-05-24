Bloomberg: «сначала мы уладим все формальности» — Дания планирует начать подготовку украинских пилотов для F-16 в июне

Несмотря на то что ни одна страна пока официально не взяла на себя обязательство поставлять Украине F-16, министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что многие вызвались помочь украинским пилотам освоить управление истребителями, пишет Bloomberg. В самом Копенгагене к тренировкам лётчиков, которые, как ожидаются, займут около полугода, намерены приступить в июне.

После того как США поддержали идею передачи Украине истребителей F-16, министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген и его союзники начнут обучение украинских пилотов управлению американскими самолётами не раньше июня, сообщает Bloomberg.

«Сначала нам нужно поговорить о подготовке и переобучении, а после этого мы сможем обсудить передачу F-16. Я думаю, что в июне мы уладим все формальности и после этого сможем начать обучение», — отметил Поульсен перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе.

По его словам, украинским пилотам может понадобиться полгода тренировок, прежде чем они смогут использовать F-16.

Как напоминает новостное агентство, в пятницу президент Джо Байден заявил, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями. Хотя обучение будет проходить в Европе, на него требуется разрешение Вашингтона, так как истребители американского производства.

Ни одна страна ещё не взяла на себя официальное обязательство поставлять F-16 Украине, тем не менее многие вызвались помочь украинским пилотам освоить их использование. Глава оборонного ведомства Дании сообщил, что, помимо его страны, Нидерланды, Бельгия и Великобритания также заявили о готовности официально сотрудничать в области подготовки. Он ожидает, что к ним присоединятся и другие страны.

Во вторник после переговоров в Брюсселе министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что там готовы обучать украинских лётчиков. Он добавил, что количество пилотов будет зависеть «от возможностей» Варшавы, учитывая, что Польша имеет обязательства по защите воздушного пространства над своей страной и странами Балтии.

Министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос о предоставлении тренировочных площадок для F-16, сообщил, что его правительство изучает этот вариант. Как напоминает Bloomberg, у Германии нет самолётов F-16, но одним из вариантов могло бы быть проведение тренировок на американской авиабазе в Рамштайне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует обещания по подготовке украинских лётчиков. По его словам, это позволит «на определённом этапе» передать F-16 Украине, а также «посылает очень чёткий сигнал, что мы здесь надолго».

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сравнил решение по истребителям с изначальными колебаниями союзников по поводу отправки танков на Украину. Он отметил, что передача истребителей будет более сложной задачей, так как необходимо подготовить аэродромы, наладить цепочки поставок и обучить пилотов. «Я верю, что совсем скоро мы увидим F-16 в небе над Украиной», — всё же добавил Певкур.