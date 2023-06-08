Das Erste: ущерб окружающей среде и хаос в авиасообщении — крупнейшие военно-воздушные учения НАТО нарушат спокойствие рядовых немцев

Через несколько дней в Германии начнутся крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения «Воздушный защитник — 2023», в которых примут участие 25 стран, сообщает Das Erste. Несмотря на обещания властей, учения не останутся незамеченными для населения. Жителям Германии следует приготовиться к шуму, загрязнению окружающей среды миллионами литров топлива, а также отменам и задержкам рейсов. Однако массовых протестов граждан в Министерстве обороны Германии никто не ждёт.

«Нет, здесь, в этом месте, вряд ли кто-то будет удивлён, — Йорг Майер, мэр немецкой коммуны Ягель в земле Шлезвиг-Гольштейн, насчитывающей 1000 жителей, разговаривая по телефону с журналистами, выглядит совершенно спокойным. — И те немногие из нас, кто не читает местную прессу, узнают об этом не позднее понедельника — в небе будет чуть больше самолётов», — пишет Das Erste.

«Чуть больше», — это, мягко говоря, «грубое преуменьшение», отмечает издание. Расположенная по соседству авиабаза Ягель с 12 июня станет центром проведения крупнейших в истории НАТО учений по развёртыванию военно-воздушных сил. В них примут участие 25 стран, будет задействовано 250 самолётов и вертолётов, в том числе более 100 самолётов Национальной гвардии США.

«Это наглядно продемонстрирует обороноспособность альянса», — заявил в среду на пресс-конференции, посвящённой учениям, главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц. Он подчеркнул особую ответственность Германии: «Мы играем ведущую роль, и именно это партнёры постоянно говорят мне: «Давайте, сделайте что-нибудь, особенно с вашим положением в Европе».

Интерес к этим масштабным военно-воздушным учениям среди стран НАТО, а вместе с ним и число участвующих в них стран, за последний год значительно возрос. Палаточные городки и контейнерные деревни вокруг немецких военно-воздушных баз были разбиты не только для военнослужащих из стран Европы.

В 2018 году, когда ВВС Германии и ВВС США выдвинули идею проведения учений, многим было трудно представить конфликт на Украине. С тех пор, однако, сценарий учений «стал казаться многим европейским партнёрам всё более реалистичным»: по первоначальному замыслу группа войск некоего восточного военного альянса вместе со спецподразделениями вторглась в Германию и теперь оккупирует её восточную часть. Поставки энергоносителей прекращены, на территории Германии проводятся кампании по дезинформации. Германия призвала выполнить союзнические обязательства в соответствии со статьёй 5 устава НАТО, и теперь речь идёт о борьбе за воздушное пространство над немецкой землёй.

Учения, как следует из названия — «Воздушный защитник — 2023» (Air Defender 2023), — носят «чисто оборонительный характер», подчёркивают все страны-участницы. Даже если сценарий учений предполагает обратное, он «явно не направлен против России».

Эми Гутманн, посол США в Германии, «дипломатично намекает», что при проведении учений учитывается изменившаяся ситуация в Европе после начала конфликта на Украине: «Настоящая безопасность возможна только в случае предотвращения войн, а надеяться на предотвращение войн можно только в случае должной подготовки. Это цитата американского генерала 1951 года, но эта важная идея сегодня ещё более верна, чем тогда».

Масштабные учения затронут большую часть воздушного пространства Германии: помимо Ягеля и Хона в Шлезвиг-Гольштейне, военные самолёты будут взлетать из Вунсторфа в Нижней Саксонии, Шпангдалема в Рейнланд-Пфальце и Лехфельда в Баварии. Кроме того, буду задействованы авиабазы Волкель в Нидерландах и Часлав в Чехии.

Страны, участвующие в учениях, «прилагают усилия для снижения нагрузки на население» Германии в течение двух недель с 12 по 23 июня, говорится в заявлении бундесвера. Тренировочные полёты ночью и в выходные дни проводиться не будут.

Поэтому массовых протестов граждан из-за нарушения спокойствия или даже демонстраций против учений, как это было во времена холодной войны, в Министерстве обороны Германии никто не ждёт. При этом шум от истребителей Tornado, Eurofighter, F-15, F-16, A10 и всего остального, что альянс поднимет в воздух, скорее всего, будет наименьшей из проблем. В настоящее время общественность меньше задумывается о воздействии миллионов литров керосина или других видов топлива на окружающую среду.

Но проведение таких учений, включая упражнения по дозаправке в воздухе и перехвату, а также манёвры, выполняемые с малых высот, без ущерба для гражданской авиации Германии, по крайней мере Германский профсоюз авиадиспетчеров считает невозможным. Он предупреждает о «50 тысячах минут задержек каждый день» из-за учений.

«Германия станет узким местом европейской авиации, — заявил председатель профсоюза Маттиас Маас. — Утопично предполагать, что можно проводить учения над Центральной Европой и что регулярное авиасообщение при этом будет продолжаться в обычном режиме. Министерство обороны, однако, пыталось поначалу внушить авиакомпаниям и пассажирам именно это. Нет, в таких учениях слишком много непредсказуемости, чтобы можно было так утверждать».

В принципе, профсоюз поддерживает военно-воздушные учения, говорит Маас. Однако, по его словам, хотелось бы, чтобы ответственные лица проявляли «больше реализма».

Министерство обороны Германии ссылается на экспертизу, проведённую Евроконтролем, Европейской организацией по безопасности воздушной навигации, которая показала, что во время учений не следует ожидать «никаких отмен рейсов»: «максимум, на что следует рассчитывать, — это задержки».

Сбудется ли такой сценарий, можно будет увидеть уже на следующей неделе, когда с понедельника воздушное пространство над Мекленбургом — Передней Померанией и Балтийским морем будет временно закрыто для гражданской авиации.

Многие ответственные лица в Берлине захотят занять позицию мэра Ягеля Йорга Майера: «Никто не может утверждать, что с понедельника в воздухе всё будет проходить в обычном режиме. У нас это уже ощущается. Но, во-первых, учения продлятся всего двенадцать дней, а во-вторых, я считаю, что это просто необходимо с точки зрения мировой политики», — передаёт его слова Das Erste.