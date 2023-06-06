N-TV: в Германии требуют больше беспилотников для люфтваффе
12 июня начнутся учения «Воздушный защитник» (Air Defender). В течение 11 дней 25 стран, около 250 самолётов и 10 тыс. солдат будут отрабатывать «ответ на угрозу со стороны России» в небе Германии. На фоне этих манёвров, как сообщает N-TV, военный эксперт Карло Масала ставит вопрос о месте БПЛА в стратегии люфтваффе. Хотя последний открыто признал «недостатки в этой области», по мнению эксперта, в Германии сохраняется абсурдная ситуация.
«Совершенно абсурдно, что мы не обсуждаем серьёзно дроны», — цитирует эксперта телеканал.
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