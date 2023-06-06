N-TV: в Германии требуют больше беспилотников для люфтваффе

Нехватка беспилотников в распоряжении люфтваффе совершенно необъяснима, считает военный эксперт Карло Масала. В публикации немецкого телеканала N-TV эксперт назвал абсурдным отсутствие серьёзных дебатов о потребности ФРГ в боевых дронах. По его мнению, страна инвестирует совершенно недостаточно в новый вид вооружений, так как Германии нужен весь спектр боевых БПЛА.

12 июня начнутся учения «Воздушный защитник» (Air Defender). В течение 11 дней 25 стран, около 250 самолётов и 10 тыс. солдат будут отрабатывать «ответ на угрозу со стороны России» в небе Германии. На фоне этих манёвров, как сообщает N-TV, военный эксперт Карло Масала ставит вопрос о месте БПЛА в стратегии люфтваффе. Хотя последний открыто признал «недостатки в этой области», по мнению эксперта, в Германии сохраняется абсурдная ситуация.

«Совершенно абсурдно, что мы не обсуждаем серьёзно дроны», — цитирует эксперта телеканал.

По его мнению, конфликт на Украине показал, насколько БПЛА изменили войну в воздухе. «Бундесверу нужно всё: от дронов-разведчиков до ударных БПЛА». В арсенале Германии должны быть как огромные беспилотники, наподобие Heron TP, с размахом крыла около 26 м, так и маленькие дроны, применяемые на поле боя, ценой не более €1 тыс., считает Масала.

Эксперт также требует больше инвестировать в БПЛА. По его мнению, можно вкладывать деньги не только в разработку новых больших дронов, но и покупать уже существующие на рынке. Например, турецкий Bayraktar. Масала считает, что такие закупки также можно было бы использовать для улучшения отношений с Турцией.

Телеканал N-TV заключает: «один из центральных уроков», извлечённых из ситуации на Украине, «заключается в важности беспилотников и искусственного интеллекта в боевых действиях сегодня», и добавляет, ссылаясь на многочисленных военных экспертов, что «настолько же важными станут и современные ко́мплексные системы противовоздушной обороны».