Вопрос времени и эффективности — Telegraph предупредила о том, что F-16 не помогут Украине

Украина не сможет использовать F-16 в любом предстоящем контрнаступлении, так как на подготовку пилотов, механиков и наземной поддержки, а также на передачу истребителей западными странами уйдёт не менее четырёх месяцев, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Более того, военные эксперты сомневаются в том, насколько эффективны будут F-16 против российских систем противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении последних нескольких месяцев упрашивает страны Запада предоставить Киеву F-16, утверждая, что «историческая» отправка американских истребителей позволит «значительно усилить» украинские силы.

Однако, как пишет The Daily Telegraph, эксперты призывают украинское правительство не надеяться на F-16, как на «панацею». Военные аналитики утверждают, что, хотя истребители усилят Военно-воздушные силы Украины, на реализацию планов по их передаче уйдут по крайней мере месяцы, что означает, что новые самолёты вряд ли сыграют непосредственную роль в контрнаступлении.

По данным издания, в настоящий момент украинским военным пилотам приходится летать на таких самолётах, как МиГ-29, на опасно низкой высоте, чтобы уклоняться от более мощных российских самолётов и систем противовоздушной обороны. При этом низкая высота ограничивает возможность нанесения авиаударов. В результате Украина несёт серьёзные потери. Ожидается, что отправка истребителей F-16 позволит наносить больше воздушных ударов по российским позициям.

Однако на прошлой неделе отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер назвал F-16 лишь «символом более справедливой борьбы, а не панацеей». А эксперт по авиации в компании Janes Гарет Дженнингс предупредил, что сами по себе самолёты F-16 не дадут Украине «превосходство в воздухе» — в лучшем случае они позволят Киеву «держать российские ВВС на максимально возможном расстоянии».

Как напоминает The Daily Telegraph, F-16 Fighting Falcon американской сборки впервые поступил на вооружение ВВС США ещё в 1980 году. Эти самолёты предназначены как для воздушного боя, так и для нанесения ударов с воздуха по наземным объектам. Хотя F-16 остаются «квантовым скачком» по сравнению с тем, чем располагают ВВС Украины в настоящее время, многие страны Запада уже снимают их с вооружения и продают, чтобы заменить более современными F-35.

То, насколько эффективными будут F-16, зависит от того, какая модель будет передана Украине. Базовому самолёту уже 40 лет, хотя силы НАТО за эти годы усовершенствовали электронные системы и радары. Не менее важно, какое оружие будет поставляться. F-16 могут быть оснащены ракетами класса «воздух — воздух» AIM-120 большей дальности, а также высокоточными бомбами JDAM и противорадиационными ракетами HARM. Всё это уже передано Киеву.

Однако, по словам аналитика Королевского объединённого института оборонных исследований Джастина Бронка, даже при этом F-16 всё равно придётся опасаться российских ПВО, что значит, что им придётся летать близко к земле вблизи линии фронта. Это снизит их эффективность, предупреждает Бронк.

Но, как отмечает The Daily Telegraph, самый важный вопрос заключается даже не столько в эффективности, столько в том, как скоро самолёты окажутся в распоряжении украинских военных.

Так, только на подготовку пилотов, по оценкам, потребуется не менее четырёх месяцев, притом что некоторые эксперты прогнозируют и значительно более длительные сроки. Для использования самолётов также понадобятся механики, наземная поддержка и логистика. Всё это означает, что F-16 вряд ли помогут Киеву во время любого предстоящего контрнаступления.