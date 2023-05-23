Politico: Украина попала «в слепую зону» оборонных планов Макрона

В ближайшие годы Франция собирается значительно увеличить свои оборонные расходы, сообщает Politico. При этом в обеспечении безопасности страны Париж продолжает придерживаться той модели, которая существовала до начала боевых действий на Украине. То есть власти вкладывают деньги не в традиционное вооружение, а ядерное сдерживание. Из-за такого подхода «в слепую зону попала» и военная помощь Киеву, рассказывает издание.
В течение следующих семи лет Франция собирается увеличить свои расходы на оборону на 30%, достигнув отметки в €413 млрд, сообщает Politico. Но все эти средства в основном пойдут на укрепление защиты в космосе, киберпространстве и на воде, а не на покупку так называемого традиционного вооружения, то есть танков и истребителей.
В планировании военного бюджета Париж продолжает придерживаться модели, которая существовала до начала боевых действий на Украине, и делает ставку на ядерное сдерживание. Связано это с тем, что в течение трёх лет пандемии коронавируса власти тратили большие деньги на поддержку населения, а теперь столкнулись с высокой инфляцией, нехваткой бюджетных средств и ростом государственного долга. В отличие же от масштабных закупок традиционного вооружения ядерная опция более дешёвая, поясняет Politico.
Однако из-за такого подхода «в слепую зону попала» военная помощь Украине, продолжает издание. Дело в том, что задержки в поставках вооружения французской армии, так же приводит к ограничению возможностей страны по предоставлению оружия Киеву, объясняют эксперты. Схожие проблемы наблюдаются в Великобритании, где также подумывают над сокращением расходов на сухопутные войска, и Германии, где вроде бы выделили специальный фонд на усиление бундесвера, но бóльшая часть денег до сих пор не ни на что не потрачена.
Все эти обстоятельства усложняют ЕС задачу по созданию в рамках НАТО войска в 300 000 солдат, которые будут находится в состоянии повышенной боеготовности. Поэтому Европе и в дальнейшем будет находится в зависимости от военной поддержки США, заключает Politico.
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