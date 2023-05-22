Le Figaro: накормили сыром и пригласили в юрту — после G7 Маркон заехал с визитом в Монголию

После саммита стран «Большой семёрки» президент Франции заехал с государственным визитом в Монголию. Как пишет Le Figaro, эта страна важна для Парижа как одна из тех, кто не осудил Россию, но также как обладающая запасами редких ископаемых.

После участия в саммите «Большой семёрки» в японском городе Хиросима президент Франции Эммануэль Макрон совершил свой первый визит в Монголию, пишет Le Figaro. Там его сначала приняли в традиционной юрте и угостили национальным монгольским сыром. Затем Макрон присутствовал на смотре войск со своим коллегой, президентом Монголии.

Автор статьи отмечает, что с февраля 2022 года Франция старается пообщаться со всеми теми странами, которые не осудили Россию. «Короткий, но символичный государственный визит в Монголию вписывается в этот контекст». Так, по итогам Макрон сказал, что они разделяют его решимость поддержать Украину и тоже стремятся к «восстановлению мира на европейском континенте в соответствии с международным правом».

Он высоко оценил вклад Улан-Батора «в многостороннюю систему, на которой основана международная безопасность». Хотя сам президент Монголии ограничился в своём заявлении для прессы расплывчатым призывом в пользу «поддержания мира и безопасности во всём мире».

Франция также стремится укреплять двусторонние связи в области энергетики. Президент Макрон, в частности, поднимал вопрос о французской компании Orano, которая уже работает в Монголии и претендует на участие в крупномасштабном проекте по добыче урана — потенциально это один из самых больших рудников в мире.

Макрон заверил, что проект французской компании будет соответствовать «лучшим экологическим и социальным стандартам». Однако Le Figaro отмечает, что Orano часто критикуют экологи. Впрочем, для Франции очень важно получить доступ к руднику, поскольку редкие металлы нужны ей для реформирования энергетики и для обеспечения энергетического суверенитета. Со своей стороны, Париж готов финансировать экологические реформы в Монголии в области возобновляемой и атомной энергетики.

Монголия особенно уязвима к изменению климата, поскольку большую часть её территории занимает пустыня и для неё характерны экстремальные температуры. Более того, сейчас её энергетика на 90% зависит от угля, поэтому она нуждается в реформировании. 86% всего экспорта Монголии идёт в Китай. Половина китайских закупок приходится на уголь. «Поэтому у этого визита были и большие ставки на геополитическом уровне для Франции».

«Монголия — страна, зажатая между Россией и Китаем, но также и страна с либеральной моделью правления, которая проводит выборы, в которой есть сменяемость власти, которая стремится диверсифицировать свои партнёрские отношения, чтобы быть более надёжной и способной работать на лучших условиях со своими российскими и китайскими соседями», — говорят французские эксперты.

У визита Макрона была и культурная программа. Он принял участие в государственном обеде в музее Чингисхана. Этот музей предоставит часть своей коллекции музею истории Нанта на западе Франции для выставки, запланированной на октябрь. Макрон также пригласил своего монгольского коллегу посетить Францию с государственным визитом ​​в октябре, пишет Le Figaro.