Le Monde: выставку о Чингисхане отложили до 2024 года — из-за китайской цензуры

Посвящённая Чингисхану французская выставка, на которую предполагалось привезти более 250 уникальных экспонатов из китайского Музея Внутренней Монголии Хух-Хото, была отложена до 2024 года. После долгих переговоров организаторы решили вообще отказаться от сотрудничества с Пекином и обходиться своими силами из-за «цензуры китайских центральных властей», которая отражает «ужесточение позиции китайского правительства по отношению к монгольскому меньшинству», сообщает Le Monde.

Выставка в Историческом музее Нанта, которая должна была рассказывать о Чингисхане и об основанной им древней монгольской империи, стала жертвой «китайской цензуры», пишет Le Monde. После неоднократного вмешательства Пекина организаторы во Франции приняли решение прекратить сотрудничество с китайской стороной. Посвящённое монгольской империи мероприятие всё же состоится, однако лишь в 2024 году и в другом формате, поясняется в статье.



Изначально эту выставку готовились провести совместно с Музеем Внутренней Монголии Хух-Хото в Китае, который располагает богатым археологическим, художественным и картографическим фондом. В Нант планировалось привезти 225 ранее невиданных во Франции экспонатов, в том числе имперские печати и золотые изделия XIII—XIV веков. Предполагалось, что это мероприятие, призванное пролить свет на жизнь одного из величайших завоевателей в истории, который родился в 1160 году и скончался в 1227 году, основав к тому моменту целую империю, пройдёт в октябре этого года.



Однако его пришлось отложить из-за новых ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Но главной причиной переноса выставки аж на несколько лет стала «цензура китайских центральных властей», рассказал в интервью Le Monde директор Исторического музея Нанта Бертран Гийе. По его мнению, постоянное вмешательство Пекина в попытках изменить наполнение и концепцию выставки отражает «ужесточение позиции китайского правительства по отношению к монгольскому меньшинству».



Расположенный на севере Китая автономный регион Внутренняя Монголия населяют 4,2 млн монголов. В сентябре там прошли акции протеста против намерений Пекина сделать китайский язык обязательным стандартом для школьной программы обучения, пишет Le Monde.



Специалист по монгольской культуре Мари-Доминик Эвен считает, что жёсткая позиция Пекина в отношении истории отражает его текущую политику, которая заключается в том, чтобы «перемолоть всё в жерновах китайского национализма». По словам историка, с прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 году китайский национализм достиг «почти бредового уровня» за последние годы, и этим объясняются попытки повлиять на содержание выставки: «Автономная только в теории Внутренняя Монголия на самом деле находится под жёстким контролем центральной власти, которая собирается утвердить там свой язык и религию, принадлежащие народу хань. Поэтому для Пекина неприемлемо то, что выставка не вяжется с национальной риторикой».

Вначале, как рассказал директор Исторического музея Нанта, китайские власти потребовали убрать из афиш определённые слова — в частности «Чингисхан», «империя» и «монгол». Поэтому первоначальное название организаторам пришлось заменить более туманной фразой: «Сын неба и степей», говорится в статье. «Мы пытались схитрить с помощью такой поэтической формулировки, сохранив имя Чингисхан в подзаголовке», — пояснил Гийе в интервью Le Monde.



Однако Китай всё равно наложил на это вето, а затем затребовал право контролировать все представленные в экспозиции документы: карты, записи и каталоги. Национальное управление культурного наследия Китая, как рассказал Гийе, представило затем новый исправленный обзор «с новыми ревизионистскими элементами, которые призваны полностью стереть монгольскую историю и культуру в угоду новой национальной риторике». Причём в трактовке Пекина Монголия стала «северной степью Китая», отмечается в статье.

Тогда Гийе решил на данный момент прекратить сотрудничество с Пекином в рамках этого проекта «во имя человеческих, научных и деонтологических ценностей» возглавляемого им музея, пишет Le Monde. «Для нас дело чести представлять здесь, в замке, где был подписан Нантский эдикт, выставки против дискриминации и в защиту прав человека. Целью этой выставки было показать ценность монгольской культуры в противовес тому, что Китай хочет написать в своей истории», — подчеркнул директор Исторического музея Нанта в интервью Le Monde.



По его словам, французский музей не забросил проект и намерен активизировать сотрудничество с европейскими и американскими музеями, чтобы можно было собрать новые экспонаты, посвящённые Чингисхану, и представить выставку аудитории в 2024 году. «У нас остаются экспонаты из других музеев, в частности Лувра, Гиме и Севра. Мы также собираемся обратиться к нью-йоркскому музею «Метрополитен», у которого имеется прекрасная коллекция монгольского искусства», — уточнил Гийе.



Он также пояснил, что не исключает возобновления сотрудничества с китайской стороной в будущем, однако «не собирается идти ни на какие компромиссы» в отношении истории, говорится в статье. В то же время в посольстве Китая на просьбу журналистов Le Monde прокомментировать ситуацию ответили отказом.