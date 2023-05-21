DT: «просто следовали протоколу» — США и Франция признали, что уничтожили паспорта суданцев

Вашингтон и Париж подтвердили, что их посольства в Хартуме ликвидировали документы граждан Судана, подававших запрос на получение виз. Американские и французские власти объяснили, что таким образом пытались не допустить попадания паспортов в чужие руки. Но их оправдания не смогли успокоить возмущение людей, брошенных на произвол судьбы в зоне боевых действий, пишет The Daily Telegraph.

Вашингтон и Париж признали, что их дипломаты уничтожили паспорта суданских граждан, подававших запрос на получение виз. В результате чего эти люди оказались в безвыходном положении в раздираемой войной африканской стране, пишет The Daily Telegraph.

По словам властей Франции и США, их дипломаты «просто следовали протоколу», чтобы не допустить попадания конфиденциальных документов третьей стороне. Но их оправдания не смогли успокоить возмущение суданских граждан, застрявших в зоне боевых действий, отмечает издание.

«Я слышу боевые самолёты и бомбёжки из окна моего дома. Я попала в ловушку, из которой нет выхода», — посетовала в интервью журналистам инженер Сельма Али, отдавшая паспорт в посольство США за три дня до начала войны.

Когда 15 апреля в стране вспыхнули бои между двумя соперничающими группами, иностранные дипломаты, попавшие под перекрёстный огонь, начали срочно покидать Хартум. Они настолько торопились с эвакуацией, что во многих посольствах остались паспорта граждан, подававших заявления на получение визы, поясняет издание.

Ни одно западное правительство не раскрыло, какое количество документов было брошено или уничтожено. Однако британские власти пообещали «надёжно хранить» все материалы, оставшиеся на объектах Лондона в Судане.

В то же время представитель Госдепа США заявила, что уничтожение документов, которые «могут попасть в чужие руки и быть использованы не по назначению», является «стандартной процедурой». «Поскольку условия безопасности не позволяли нам беспрепятственно вернуть эти паспорта, мы следовали нашему протоколу, чтобы уничтожить их, а не оставить без защиты», — подчеркнула она.

Ранее Вашингтон критиковали за ликвидацию афганских паспортов, оставленных в посольстве США в Кабуле после вывода американских войск. В этом случае граждане могли подать заявление на получение новых удостоверений от правительства талибов*, но в Судане пока заменить документы невозможно в связи с напряжённой ситуацией, сохраняющейся в столице, поясняет The Daily Telegraph.