ABC News: «гонка со временем» — американцы спешно покидают Судан, обращаясь за помощью к волонтёрам

Американские граждане продолжают покидать Судан, где, несмотря на установленный ранее режим прекращения огня, продолжаются боестолкновения между армией и Силами быстрого реагирования, передаёт ABC News. Тем временем Всемирная организация здравоохранения предупреждает о биологической опасности, которая исходит от лаборатории, оказавшейся в эпицентре боестолкновений.

А иностранцы продолжают наперегонки покидать Судан: по данным СМИ, в данный момент в стране на фоне непрочного режима прекращения огня проходит масштабная операция по эвакуации американских граждан. С последними подробностями — корреспондент ABC Бритт Кленнетт. Доброе утро, Бритт!

БРИТТ КЛЕННЕТТ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Джаней! Жители суданской столицы сейчас рассказывают, что, несмотря на продление изначально сопровождавшегося большой напряжённостью режима прекращения огня, который был установлен при посредничестве США и Саудовской Аравии, они слышат рёв пролетающих истребителей и гул артиллерийского огня.

Сегодня с утра в Судане идёт гонка со временем — ведь непрочное 72-часовое перемирие подходит к концу. Кругом разрушенные улицы, полосы чёрного дыма в небе — и отчаянно пытающиеся эвакуироваться люди, среди которых есть и американцы.

ВЕДАНТ ПАТЕЛ, первый заместитель официального представителя Государственного департамента США: Мы не можем ни гарантировать перемещающимся по стране безопасность, ни точно сказать, сколь долго будут оставаться доступными эти варианты отъезда.

Разные страны пытаются как можно скорее эвакуировать своих граждан из Судана. Этот турецкий самолёт при посадке в окрестностях Хартума был обстрелян из стрелкового оружия. Саудовская Аравия за последние дни вывезла из Судана более трёх тысяч человек; эти эвакуированные прибыли в Джидду на корабле.

В свою очередь, Госдеп США в пятницу сообщил, что за дополнительной информацией к американским дипломатам обращались менее пяти тысяч граждан США — и из них помощь в организации выезда из Судана понадобилась лишь небольшой доле.

А между тем хThe New York Times сообщает, что автобусный конвой, перевозящий около 300 американцев, в данный момент движется к городу Порт-Судан. Им предстоит преодолеть 500 миль, что должно будет занять около 24 часов.

СТИВЕН ГЭНЬЯРД, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, эксперт CBS News, бывший сотрудник Госдепа США и Пентагона: Сложность здесь отчасти заключается в том, что путь это очень длинный. Разумеется, понадобятся беспилотники, которые будут прикрывать конвой с воздуха.

Американский дипломатический персонал войска США эвакуировали в минувшие выходные, организовав для этого дерзкую ночную спасательную операцию, в которой принимал участие 6-й отряд SEAL.

Помогать оказавшимся в Судане гражданам США пытается и созданная бывшими военнослужащими американских вооружённых сил организация Project Dynamo. Основатель организации Брайан Стерн рассказал нам, что получает от американцев, отчаянно пытающихся покинуть страну, тысячи вызовов.

БРАЙАН СТЕРН, основатель Project Dynamo: Вот это всё — вызовы, которые мы регистрируем. С ума сойти можно.

В настоящий момент организация вывозит десятки людей из Хартума. У организации даже имеется свой самолёт в аэропорту, однако взлететь он из-за боёв не может.

А тем временем Всемирная организация здравоохранения предупреждает о биологической опасности, которая исходит от лаборатории, оказавшейся в эпицентре боестолкновений в суданской столице.

БРИТТ КЛЕННЕТТ: Срок действия перемирия подойдёт к концу поздно вечером в воскресенье — однако, как я уже упомянула, сообщения о мощных бомбардировках и ожесточённых столкновениях в Судане начали приходить уже сегодня утром.

Большое вам спасибо за репортаж, Бритт!

Дата выхода в эфир 29 апреля 2023 года.