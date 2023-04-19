NTD: конвой с американскими дипломатами был обстрелян в Судане
Губернатор Кузбсасса Сергей Цивилёв подтвердил возгорание на шахте «Распадская» и возглавил оперштаб, занимающийся координацией действий по ликвидации ЧС.
В Сургуте двое участников преступной группы предстанут перед судом за организацию сети нелегальных казино в Ханты-Мансийском автономном округе и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил обращение губернаторам российских регионов с просьбой объявить 2—5 мая нерабочими днями.
Футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен предложить норвежскому нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.
В пресс-службе МЧС России заявили, что пожар на складе в нижегородском Дзержинске охватил 4 тыс. кв. м.
Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за возгорания.
Росавиация предостерегла авиакомпании от повышения цен и рекомендовала перевозчикам провести тарифообразование на каждом маршруте, чтобы сохранить доступные цены на авиабилеты для граждан.
Концерт российского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), который должен был состояться 23 апреля в «Крокус Сити Холле», отменён.
Омские органы опеки забрали пятимесячную дочь у блогерши Евы Абрамович, которая напала на медсестру.
В новой российской системе высшего образования будет три ступени, следует из презентации, которую показал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.
Ряду российских военных экспертов, среди которых Константин Сивков и Владислав Шурыгин, прислали по почте гипсовые бюсты маршала Жукова.
В Московской области упростили ещё одну услугу для застройщиков — больше не требуется подавать отдельное заявление на присвоение почтового адреса новым объектам недвижимости.
Источник на рынке недвижимости сообщил о скором возвращении в Россию магазинов нижнего белья и одежды Women'secret.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал данные о том, что цены на нефть марки Brent опустились ниже $83 за баррель.
В Павловском Посаде планируют завершить работы по благоустройству парка «Дубрава» к концу лета.
В МИД России заявили в докладе о ситуации с правами человека на Украине, что американские IT-компании оказывают киевскому режиму содействие в распространении в сети информации украинских экстремистских организаций.
Литовский журналист Каролис Тискевичюс сравнил баскетболиста «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с обезьяной.
Охранять порядок в общественных местах на курортах Краснодарского края в туристический сезон будут 1000 полицейских, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Сотрудники полиции с автоматами дежурят у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускают людей в здание. Об этом сообщил Союз православных журналистов.
Актёр Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину.
Жителей Санкт-Петербурга призвали быть готовыми ко встрече с детёнышами нерпы или тюленя. В ГУП «Водоканал» также напомнили, как вести себя в таких ситуациях.
Начальник отдела льготного лекарственного обеспечения Ульяновской государственной аптеки Наиля Хабарова заявила, что антигистаминные препараты желательно иметь при себе всегда — даже тем, кто считает, что у них нет аллергии.
Актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют в новом шпионском триллере компании Warner Bros. с рабочим названием Maude v Maude. Также они выступят в качестве продюсеров картины.
В МИД России подготовили доклад о ситуации с правами человека на Украине.
В Московской области подвели итоги очередного этапа акции «Серая Шейка», которую проводят при поддержке регионального Минэкологии. В ходе мероприятия выяснилось, что с каждым годом в Подмосковье остаются зимовать всё больше водоплавающих птиц.
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об участии прославленного российского хоккеиста Александра Овечкина в жизни клуба.
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва выразила мнение, что во время сезона весенней аллергии желательно отказаться от употребления яблок, апельсинов, шоколада и ряда других продуктов, чтобы не ухудшить самочувствие.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл проверку несения боевого дежурства во Владимирском ракетном соединении РВСН в Калужской области.
Погибшая в Балашихе женщина не обращалась за помощью к специалистам, но пила таблетки. Об этом RT рассказал её дальний родственник Антон.
Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков заявил, что срок годности корма и лекарств для животных во многом зависит от условий их транспортировки. Как отметил эксперт, в промороженном и занесённом в тёплое помещение корме, например, может образоваться конденсат и плесень.
В Москве началась регистрация на весенний велофестиваль, который состоится 21 мая. Участники отправятся от проспекта академика Сахарова и проедут 16 км по Садовому кольцу.
В ближайшие выходные Приморский край окажется в тыловой части циклонического вихря, который медленно смещается над югом Охотского моря к Камчатскому краю. На большей части территории осадков не будет, на севере возможны кратковременные снег, дождь со снегом.
Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв может войти в штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ванкувер Кэнакс».
Детский невролог ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Евгения Гончарова рассказала о возможных причинах нарушения сна у несовершеннолетних. По её словам, ими могут быть проблемы с микроклиматом дома.
В Петрозаводске отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова из-за жалоб местных жителей, сообщается на сайте Дома культуры «Машиностроитель». Ранее концерт Евдокимова отменили в Краснодаре.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала восточным странам ЕС программу помощи для фермеров на сумму €100 млн за отмену запрета на импорт сельхозпродукции с Украины.
Обвинения европейских журналистов в якобы планах России устроить диверсии на энергетических объектах Евросоюза являются беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российский предприниматель, сын губернатора Красноярского края Артём Усс появился в базе розыска МВД России.
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина* и оставил в силе приговор Мещанского суда.
Соседка женщины, погибшей в Балашихе, рассказала подробности о трагедии. В частности, она заявила, что всё произошло около 5:00.
Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что западные страны оказывают давление на Турцию в преддверии выборов, сообщает телеканал ТВ-100.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки весной будут рассылать в тестовом режиме.
Трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил принятие закона о майнинге в июне.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Акроном» в рамках второго этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство предложило обязать российский бизнес утилизировать весь объём выпущенной упаковки с 1 января 2027 года.
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от первого матча красно-синих с «Уралом» в финале «Пути РПЛ» Кубка России.
Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о начале обкатки трамваем в городе в тестовом режиме.
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о тройке полузащитников «Краснодара» Александр Черников — Никита Кривцов — Эдуард Сперцян.