Le Monde: в Судане вспыхнули бои между армией и повстанцами

В столице Судана Хартуме в субботу были слышны стрельба и взрывы, сообщает Le Monde. На улицы вылился политический конфликт между двумя генералами, ответственными за путч 2021 года. Один из них, Дагло, со своими вооружёнными формированиями намерен сместить бывшего союзника Аль-Бурхана, которого поддерживает армия страны.

В субботу 15 апреля в Судане вспыхнуло противостояние между двумя генералами и их силами, которое назревало уже несколько недель, сообщает Le Monde. Столица Судана Хартум проснулся от звуков взрывов и боевых действий, в результате чего погибли по меньшей мере трое мирных жителей и офицер. Армия Судана направила свои военно-воздушные силы против военизированных формирований генерала Мохаммеда Хамдана Дагло, которые утверждают, что взяли под контроль аэропорт и президентский дворец в Хартуме.

Повстанцы призывают всё население, включая солдат, выступить против армии. Они уверяют, что «не остановятся, пока не возьмут под контроль все военные базы». А нынешнего де-факто лидера Абделя Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана они называют «преступником, разрушившим страну». При этом два ныне воюющих генерала раньше были союзниками, уточняет автор статьи.

Армия Судана отрицает факт захвата аэропорта, но признаёт, что повстанцы проникли туда и подожгли гражданские самолёты, в том числе один самолёт «Саудовских авиалиний», и это подтвердили в Эр-Рияде. Также там уверяют, что контроль над Генштабом они не теряли. Столкновения происходят и у штаб-квартиры государственных СМИ.

Во время октябрьского путча 2021 года глава армии Аль-Бурхан и генерал Дагло вместе отстранили гражданские силы от власти. Но затем последний постоянно критиковал своего бывшего союзника за государственный переворот. И, как говорят эксперты, именно этот спор не даёт мирно разрешить конфликт в Судане. Уже несколько дней там ходили слухи о том, что вот-вот произойдёт столкновение.

И вот в субботу политическое противостояние вылилось на улицы: в нескольких районах Хартума почти непрерывная стрельба и взрывы. Повстанцы призывают население «присоединиться к ним» и уверяют, что действуют против Генштаба, который использует солдат, чтобы «остаться на своём троне, даже если это означает поставить под угрозу стабильность страны».

«Как и все суданцы, я остаюсь в убежище», — написал в Twitter посол США Джон Годфри. Он также призвал военных командующих немедленно прекратить боевые действия. Вашингтон, ООН, Африканский союз и Лига арабских государств тоже призвали к немедленному прекращению боевых действий, а Россия призвала к «срочным шагам для прекращения огня». Впрочем, задействованные политические силы утверждают, что уже несколько дней ведут активную посредническую деятельность, но пока безуспешно.

Стороны указывают друг на друга как на зачинщиков противостояния. Армия уверяет, что «выполняет свой долг по защите Родины» и возмущается развёртыванием военизированных формирований в Хартуме и других городах Судана «без одобрения или малейшего согласования с командованием вооружённых сил».



Будущее военизированных формирований сейчас является главным вопросом в Судане, из-за которого не получается подписать мирное соглашение: любой возврат к демократическому переходу зависит от их интеграции в регулярные войска, пишет автор статьи в Le Monde. Если генерал Дагло считает, что всех участников его группы нужно принять в армию, то действующие власти не согласны и настаивают на ограничениях и особых условиях.