Jeune Afrique: «попытка балансировать не удалась» — эксперт о потере влияния Франции в Марокко и Алжире

Попытки Франции балансировать между конфликтующими Марокко и Алжиром закончились провалом, спровоцировав дипломатический кризис в отношениях с двумя бывшими колониями, пишет на страницах Jeune Afrique эксперт по Африке и Ближнему Востоку Анас Абдун. Как отмечает автор, это свидетельствует о потере Парижем политического и экономического влияния в этих североафриканских странах, которые отныне предпочитают других партнёров.

В феврале этого года в течение 48 часов два эпизода подорвали французскую дипломатию в Северной Африке, пишет на страницах Jeune Afrique эксперт по Африке и Ближнему Востоку Анас Абдун. Посол Алжира во Франции был отозван для консультаций после репатриации во Францию активистки франко-алжирского происхождения Амиры Бурауи, осужденной в Алжире и не имеющей права выезда с территории страны. Со своей стороны, Марокко объявило об окончании срока полномочий своего посла во Франции, не назвав преемника. «Эти дипломатические повороты иллюстрируют провал попыток Парижа балансировать между Алжиром и Рабатом и, главным образом, намекают на потерю экономического влияния Парижа», — констатирует автор статьи.

Как поясняет эксперт, причиной сближения Парижа и Алжира, которые традиционно находятся в конфликте, стали экономические соображения. События на Украине и энергетический кризис, переживаемый Европой, окончательно убедили Францию в необходимости обратиться к Алжиру, чтобы получить часть его газа. Что касается самого Алжира, то сближение с Францией объясняется не столько работой Елисейского дворца по ослаблению напряжённости на фоне украинского конфликта, сколько необходимостью во французских инвестициях, поясняет автор статьи.

Действительно, Алжир очень мало выигрывает от резкого роста цен на углеводороды из-за резкого роста внутреннего потребления, отсутствия инвестиций в производственные мощности и иссякания нефтяных и газовых месторождений Хасси Мессауд и Хасси Рмель. Без крупных инвестиций Алжир, который уже не является нефтяной державой, через десять лет не станет страной — экспортёром газа, предупреждает эксперт. Тем не менее остаётся одна карта, которую страна ещё не разыграла, — это запасы сланцевого газа, и здесь страна надеется на помощь французской компании TotalEnergies.

Тем временем сближение между Парижем и Алжиром усугубило уже существующий дипломатический кризис между Марокко и Францией. Согласно официальной версии, масла в огонь подлили введённые французским МВД визовые квоты для марокканцев, однако «на самом деле прежнему стратегическому партнёрству между Парижем и Рабатом, похоже, пришёл конец», отмечает специалист. Отношения между двумя странами основывались на политической и дипломатической поддержке Франции Марокко по вопросу о Западной Сахаре в обмен на привилегированные экономические связи и масштабное присутствие французских компаний в Марокко. Однако рост ВВП Марокко более чем на 50% за десять лет вызвал у Рабата желание сбалансировать эти экономические отношения. Марокканские компании в банковском, страховом и строительном секторах стали активно конкурировать с французскими компаниями в Западной Африке.

Наконец, после того как Соединённые Штаты признали права Марокко на Западную Сахару, король Марокко заявил, что отныне партнёрские отношения королевства с другими странами будут определяться позицией по вопросу о Сахаре. В том же году французское присутствие в экономике Марокко резко пошло на спад, уступив место предприятиям из других европейских стран, в частности, Испании и Германии, отмечает автор. Как будто это стремление к диверсификации стратегического партнёрства было недостаточно ясным, Марокко объявило о сотрудничестве в ядерной области с Россией в разгар российско-украинского конфликта, пишет эксперт.

Таким образом, в экономическом аспекте сближение с Марокко и Алжиром, инициированное Эммануэлем Макроном, не принесло ожидаемого успеха, констатирует специалист. В Алжире французская экономическая дипломатия делает ставку на военный провал России, пытаясь продать Алжиру военную технику и таким образом извлечь выгоду из рекордного увеличения военного бюджета страны, который достиг $22 млрд. Однако стратегически важные отношения Алжира и России и сугубо политический характер оружейных контрактов, не говоря уже о проблемах функциональной совместимости оборудования, заставляют сомневаться в возможностях Парижа получить значительную долю в закупках вооружений Алжира.

В то время как широко освещаемая потеря Францией политического влияния в странах Африки к югу от Сахары стала результатом активности России, сокращение её экономической зоны влияния в Северной Африке, о котором в значительной степени умалчивают, происходит в пользу европейских партнёров Парижа, подчёркивает автор. Италия предложила Алжиру прочное долгосрочное энергетическое соглашение, воздерживаясь от официальных заявлений по вопросам разногласий страны с Марокко. Испания, в свою очередь, взяла на себя обязательство по сближению с Марокко, поддержав позицию королевства в противоборстве двух североафриканских стран. Германия, которая основывает свою дипломатию на поддержании торгового баланса, также сделала выбор в пользу Марокко, торговый оборот с которым у страны в два раза больше, чем с Алжиром.

Влияние Франции на крупные экономические проекты обеих стран исчезло, замечает автор. «Традиционная игра Франции в уравновешивание Алжира и Марокко сегодня, похоже, угрожает как её геополитическому положению, так и её экономическим интересам в регионе», — заключает специалист.