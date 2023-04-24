France 24: эвакуация иностранцев из Судана продолжается

На фоне боевых действий между армией и Силами быстрого реагирования Судана многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из страны. Как передаёт корреспондент France 24, в аэропорту Джибути в воскресенье утром можно было заметить самолёты с самыми разными флагами, прибывшие для того, чтобы затем отправиться в Хартум и забрать оттуда людей. Между тем, по данным канала, французский конвой, отправленный в столицу Судана с той же целью, попал под обстрел.

А мы выходим на прямую связь с Джибути, дабы побеседовать с нашим корреспондентом Бастьеном Ренуем. Бастьен, мы видим сообщения о том, что под обстрел попал французский конвой. Расскажите нам о последних событиях — вы ведь находитесь на эвакуационной базе. Что вы наблюдаете, что сейчас происходит?

БАСТЬЕН РЕНУЙ, региональный корреспондент France 24, Джибути: Могу сказать, что эвакуация французских граждан стартовала сегодня утром. Подробностей у нас пока очень мало; нам известно, что рядом с Хартумом приземлились несколько французских самолётов, которые сегодня утром попытались эвакуировать граждан Франции, однако, как вы упомянули, этот конвой попал под обстрел.





Был ли конвой атакован намеренно, или же прямого огня по нему не велось, сказать пока очень трудно. Силы быстрого реагирования Судана опубликовали официально заявление, в котором говорилось, что один из французских граждан был в результате этого обстрела ранен. Подтвердить эту информацию пока не представляется возможным, поскольку наш французский дипломатический источник её подтверждать не стал. Известно лишь, что Силы быстрого реагирования и армия Судана обвиняют в инциденте друг друга.





Итак, эвакуация французских граждан началась сегодня. Нам известно, что США начали эвакуировать своих дипломатов в Джибути ещё вчера вертолётами, которые приземлялись неподалёку от посольства, дабы собрать всех сотрудников.





По всей видимости, эвакуировать своих граждан готовятся и многие другие страны: я прилетел в Джибути сегодня утром, и могу сказать, что видел у взлётно-посадочной полосы множество различных самолётов — и немецкие, и канадские, и японские, и американские. Многие страны по всему миру пытаются найти решения для того, чтобы вывезти своих граждан из Судана. Вместе с тем, учитывая, что сегодня утром произошло с французским конвоем, будут ли они в ближайшие часы продолжать свои операции, непонятно.

Спасибо вам, Бастьен!

Дата выхода в эфир 23 апреля 2023 года.