N-TV: в Судане установлен режим прекращения огня

Противоборствующие стороны в Судане договорились об установлении режима прекращения огня сроком на 72 часа, сообщает N-TV. За это время планируется создание гуманитарных коридоров для эвакуации и оказания помощи мирным жителям.

В Судане противоборствующие стороны заключили соглашение о прекращении огня, сообщает N-TV. Соглашение вступило в силу в ночь с понедельника на вторник. Отмечается, что после полуночи крупных столкновений зафиксировано не было, однако существует определённый скепсис касательно того, что прекращение огня реально будет соблюдаться. Тем временем Совбез ООН намерен ещё раз обсудить ситуацию в Судане в рамках внеочередного заседания.

Прекращение огня между проправительственными войсками Судана и силами быстрого реагирования заключено на 72 часа, пишет N-TV. Силы быстрого реагирования подтвердили режим прекращения огня и анонсировали создание гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. При этом издание напоминает, что стороны конфликта ранее уже договаривались о прекращении огня на праздник ураза-байрам, однако договорённости не были соблюдены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен добиваться долгосрочного прекращения боёв, сотрудничая со сторонами конфликта в Судане, а также с региональными и международными партнёрами. Блинкен также отметил необходимость создания специального комитета, который будет отвечать за ведение переговоров об окончании боевых действий. Кроме того, сообщается, что свои посреднические услуги для переговоров и окончания конфликта предложил Израиль.

Тем временем европейские страны продолжают эвакуацию своих сограждан из Судана, пишет N-TV. По данным верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля, к понедельнику было эвакуировано уже более 1000 европейских граждан.